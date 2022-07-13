Компания Олега Дерипаски вложит 1,1 млрд в модернизацию электросетей под Иркутском

En+ Group, основанная промышленником Олегом Дерипаской, заявила о масштабной программе модернизации электросетей в Шелеховском районе Иркутской области. В их обновление планируется вложить 1,1 млрд рублей. Уже к 2029 году качество энергоснабжения улучшится более чем у 30 тыс пользователей.

Компания приобрела сети в прошлом году на открытом конкурсе, когда они находились в высокой степени износа, несмотря на то, что регулярно обеспечивают электроэнергией 33 тыс физических и 3 тыс юридических лиц.

«Долгосрочная программа инвестиций, которую мы разработали совместно с районной администрацией, позволит улучшить ситуацию с электроснабжением в Шелеховском районе с помощью масштабной модернизации объектов электросетевого хозяйства. Их часть на момент передачи находилась не в лучшем состоянии», — рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Первый этап модернизации начнется в 2022 году, его стоимость в En+ Group оценивают в 150 млн рублей. Средства потратят, в частности, на строительство подстанции «Индустриальная». Она позволит подключить около двух тыс жителей села Баклаши, а также создать резерв мощности для Шелехова. Ввести объект в эксплуатацию планируется в первом квартале 2023 года.

На втором этапе, в течение следующих 5 лет, инвестор построит 12 км воздушных и кабельных линий, а также установит новые трансформаторные подстанции в четырех населенных пунктах: Олхе, Мотах, Шаманке и Шелехове. Стоимость этого этапа оценивается в 65 млн рублей. По итогу работ нагрузку на существующих линиях и трансформаторных подстанциях смогут перераспределить. В частности, до конца 2022 года планируется подключить к бесперебойному питанию Шелеховскую районную больницу.

En+ Group предстоит также подготовить район к предстоящему осенне-зимнему периоду. Для этого компания завершит капремонт линий электропередач и электрооборудования, а также ремонтные работы в 18 трансформаторных подстанциях, расположенных в Шелехове, Большом Луге, Мотах, Шаманке и в Баклашах. «Все эти мероприятия уже позволят в ближайшее время изменить ситуацию с надежностью электроснабжения в Шелеховском районе», — добавил Михаил Хардиков. Так, компания планирует снизить аварийные отключения электроэнергии на 15% уже в следующем году.