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Конфета как пуля в фашизм

Екатерина Кобиц
корреспондент Expert.ru
13 июля 2022, 20:18

Китай и Россия наращивают товарооборот. Российские товары приобретают сакральный смысл для китайских потребителей, что делает их особенно популярными. Бизнесу стоит использовать весь свой потенциал на данном направлении. Но при этом желательно обойтись без головокружения от успехов.

Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российские конфеты "Аленка" пользуются популярностью в Китае

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого полугодия 2022 года вырос на 27,2%, составив 80,657 млрд долларов. 

Сообщается, что Китай за указанный в отчетности период ввез в РФ товаров на 29,55 млрд долларов, таким образом рост по сравнению с первым полугодием 2021 года составил 2,1%. При этом поставки из России в КНР увеличились на 48,2%, составив 51,125 млрд долларов. 

Кроме того, только в июне товарооборот партнеров составил 14,75 млрд долларов. Россия ввезла в Китай товаров на сумму 9,75 млрд, Китай в РФ — на 5,002 млрд. В то же время властями Китая и России поставлена задача довести товарооборот до показателя 200 млрд долларов к 2024 году. 

Разворот на Восток давно произошел

Президент АНО «Центр исследований АТР» Сергей Санакоев заметил, что достичь показателей товарооборота в 200 млрд долларов будет возможно уже в этом году. При этом на данный момент «локомотивами» экспорта в КНР являются, прежде всего, энергетические компании — «Газпром», «Новатэк», угольщики и так далее. Сергей Санакоев заметил, что уже сейчас в Китай направляются большие объемы угля, СПГ, кроме того, газопровод «Сила Сибири» и нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» работают на полную мощность.  

«В тоже время от нас идет в Китай сельскохозяйственная продукция, что безусловно, более интересно, чем просто поставки сырья. Активно поставляются готовые продукты. Кстати, сегодня в КНР активно распространяются “мемы” с посылом, что каждая купленная российская конфета — это пуля, выпущенная в фашизм. Китайские потребители без всякого засилья пропаганды со стороны властей, настроены на максимальную поддержку России. Соответственно, наши кондитерские изделия, мороженное, мед, масло пользуются большим спросом», — заметил Сергей Санакоев. 

Эксперт признал, что поставки потребительской продукции не дают столь же большие объемы в общей статистике товарооборота, но спрос на них значительно растет.

«На самом деле переориентация на Китай идет давно. Хотя я, что раньше, что сейчас был против термина “разворот на Восток”. О каких разворотах идет речь?! Мы давно сотрудничаем. С другой стороны, если говорить о тех компаниях, которые долгое время работали на западные рынки, то, действительно, в последние годы, а особенно — в последние месяцы, они начали активнее искать контакты с КНР. Это касается не только рынков сбыта, но и привлечения инвестиций», — заметил он. 

Важен не только экспорт, но и импрот

По словам партнера практики Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Александра Силакова, текущие успехи в наращивании товарооборота с Китаем являются следствием усилий Правительства РФ по выстраиванию внешней торговли в новых реалиях. И похоже, что действующая схема сотрудничества может дать еще более высокие результаты. 

«Китай во многом позволяет нам справиться с трудностями. Учитывая темпы роста товарооборота с КНР — двукратное увеличение за период с 2015 года по 2021 год — цифра в 200 млрд долларов не выглядит фантастической. А если учитывать тенденции текущего года, то вполне возможно, что данный барьер будет преодолен до 2024 года», — заметил он. При этом, как заметил эксперт, несмотря на позитивную динамику, впадать в «эйфорию» от результатов не стоит. 

«Структура экспорта остается в целом неизменной. Основная его доля как приходилась, так и приходится на сырье. С учетом трудностей со сбытом на Западе, возможно, статистика текущего года покажет значительный прирост по металлам и древесине. Высокотехничный экспорт, который составляют в основном изделия оборонной промышленности, в абсолютных цифрах сильно не изменится, а в структуре, скорее всего, даже уменьшится в силу роста по сырьевым товарам, причем по отдельным позициям, возможно, даже кратного. На этом фоне любопытно соотношение экспорта и импорта. В былые годы оно находилось более или менее в паритете, хотя имелась тенденция к постепенному изменению соотношения в пользу экспорта. Так, коэффициент экспорт-импорт вырос с 0,74 в 2014 году до 1,07 в 2019 году. А в 2021 году и вовсе достиг 1,17. Это свидетельствует о том, что РФ экспортировала в КНР в прошлом году на 17% больше чем импортировала. Динамика 2022 года еще более характерна. При импорте в размере 51,125 млрд долларов мы ввезли товарной продукции только на 29,55 млрд. То есть коэффициент экспорт-импорт составил внушительные 1,73. При такой тенденции очень скоро объем “вывоза” перекроет “ввоз” в два раза», — обратил внимание Александр Силаков.

Эксперт предположил, что, учитывая фактическое «отключение России от западного контура», подобная тенденция может стать несколько тревожной. «Да, в рамках концепции прагматичного партнерства по принципу “спина к спине”, которое не стоит путать с партнёрством “плечом к плечу”, Китай помогает решить России проблемы с экспортом, но помимо проблем с “вывозом” нужно решать и проблемы с “ввозом” и импортозамещением, которое также невозможно без высокотехнологичного импорта. И не только из КНР», — указал Александр Силаков.  

Он добавил, что в данных реалиях отечественной промышленности и бизнесу необходимо качественно перестраиваться с ориентацией на использование дальневосточного потенциала.

«В этом отношении есть хорошие возможности. Например, при структурировании товарных потоков через Гонконг, который является традиционным мостом между Западом и Востоком. Однако бизнес не спешит их реализовать. Пока можно отметить, что его взоры обращены в сторону не Дальнего, а Ближнего Востока. Например, на Дубай. Но это не приближает нас к решению проблемы торгового дисбаланса», — заключил он.  