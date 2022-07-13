Конфета как пуля в фашизм

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого полугодия 2022 года вырос на 27,2%, составив 80,657 млрд долларов.

Сообщается, что Китай за указанный в отчетности период ввез в РФ товаров на 29,55 млрд долларов, таким образом рост по сравнению с первым полугодием 2021 года составил 2,1%. При этом поставки из России в КНР увеличились на 48,2%, составив 51,125 млрд долларов.

Кроме того, только в июне товарооборот партнеров составил 14,75 млрд долларов. Россия ввезла в Китай товаров на сумму 9,75 млрд, Китай в РФ — на 5,002 млрд. В то же время властями Китая и России поставлена задача довести товарооборот до показателя 200 млрд долларов к 2024 году.

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Разворот на Восток давно произошел

Президент АНО «Центр исследований АТР» Сергей Санакоев заметил, что достичь показателей товарооборота в 200 млрд долларов будет возможно уже в этом году. При этом на данный момент «локомотивами» экспорта в КНР являются, прежде всего, энергетические компании — «Газпром», «Новатэк», угольщики и так далее. Сергей Санакоев заметил, что уже сейчас в Китай направляются большие объемы угля, СПГ, кроме того, газопровод «Сила Сибири» и нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» работают на полную мощность.

«В тоже время от нас идет в Китай сельскохозяйственная продукция, что безусловно, более интересно, чем просто поставки сырья. Активно поставляются готовые продукты. Кстати, сегодня в КНР активно распространяются “мемы” с посылом, что каждая купленная российская конфета — это пуля, выпущенная в фашизм. Китайские потребители без всякого засилья пропаганды со стороны властей, настроены на максимальную поддержку России. Соответственно, наши кондитерские изделия, мороженное, мед, масло пользуются большим спросом», — заметил Сергей Санакоев.

Эксперт признал, что поставки потребительской продукции не дают столь же большие объемы в общей статистике товарооборота, но спрос на них значительно растет.

«На самом деле переориентация на Китай идет давно. Хотя я, что раньше, что сейчас был против термина “разворот на Восток”. О каких разворотах идет речь?! Мы давно сотрудничаем. С другой стороны, если говорить о тех компаниях, которые долгое время работали на западные рынки, то, действительно, в последние годы, а особенно — в последние месяцы, они начали активнее искать контакты с КНР. Это касается не только рынков сбыта, но и привлечения инвестиций», — заметил он.

Важен не только экспорт, но и импрот

По словам партнера практики Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Александра Силакова, текущие успехи в наращивании товарооборота с Китаем являются следствием усилий Правительства РФ по выстраиванию внешней торговли в новых реалиях. И похоже, что действующая схема сотрудничества может дать еще более высокие результаты.

«Китай во многом позволяет нам справиться с трудностями. Учитывая темпы роста товарооборота с КНР — двукратное увеличение за период с 2015 года по 2021 год — цифра в 200 млрд долларов не выглядит фантастической. А если учитывать тенденции текущего года, то вполне возможно, что данный барьер будет преодолен до 2024 года», — заметил он. При этом, как заметил эксперт, несмотря на позитивную динамику, впадать в «эйфорию» от результатов не стоит.

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«Структура экспорта остается в целом неизменной. Основная его доля как приходилась, так и приходится на сырье. С учетом трудностей со сбытом на Западе, возможно, статистика текущего года покажет значительный прирост по металлам и древесине. Высокотехничный экспорт, который составляют в основном изделия оборонной промышленности, в абсолютных цифрах сильно не изменится, а в структуре, скорее всего, даже уменьшится в силу роста по сырьевым товарам, причем по отдельным позициям, возможно, даже кратного. На этом фоне любопытно соотношение экспорта и импорта. В былые годы оно находилось более или менее в паритете, хотя имелась тенденция к постепенному изменению соотношения в пользу экспорта. Так, коэффициент экспорт-импорт вырос с 0,74 в 2014 году до 1,07 в 2019 году. А в 2021 году и вовсе достиг 1,17. Это свидетельствует о том, что РФ экспортировала в КНР в прошлом году на 17% больше чем импортировала. Динамика 2022 года еще более характерна. При импорте в размере 51,125 млрд долларов мы ввезли товарной продукции только на 29,55 млрд. То есть коэффициент экспорт-импорт составил внушительные 1,73. При такой тенденции очень скоро объем “вывоза” перекроет “ввоз” в два раза», — обратил внимание Александр Силаков.

Эксперт предположил, что, учитывая фактическое «отключение России от западного контура», подобная тенденция может стать несколько тревожной. «Да, в рамках концепции прагматичного партнерства по принципу “спина к спине”, которое не стоит путать с партнёрством “плечом к плечу”, Китай помогает решить России проблемы с экспортом, но помимо проблем с “вывозом” нужно решать и проблемы с “ввозом” и импортозамещением, которое также невозможно без высокотехнологичного импорта. И не только из КНР», — указал Александр Силаков.

Он добавил, что в данных реалиях отечественной промышленности и бизнесу необходимо качественно перестраиваться с ориентацией на использование дальневосточного потенциала.

«В этом отношении есть хорошие возможности. Например, при структурировании товарных потоков через Гонконг, который является традиционным мостом между Западом и Востоком. Однако бизнес не спешит их реализовать. Пока можно отметить, что его взоры обращены в сторону не Дальнего, а Ближнего Востока. Например, на Дубай. Но это не приближает нас к решению проблемы торгового дисбаланса», — заключил он.