Куда ж нам плыть? Рубль и акции по-прежнему в противофазе

Торги на российском рынке акций открылись с продолжения распродаж. Между тем, ситуация на внешних рынках подает признаки улучшения. Пара евро–доллар замерла на паритете, а нефть, проваливавшаяся ниже $100 за баррель, пытается развернуться вверх.

Но отечественные трейдеры нефтяной позитив игнорируют, продолжая распродавать «голубые фишки» широким фронтом. Сейчас все обращают основное внимание на технический анализ, а он говорит о высокой вероятности движения Индекса Мосбиржи в район 2000 пунктов – после того как индикатор не удержал нижнюю границу боковика в районе 2200. В общем, все решили торговать «по учебнику»: при пробое канала вниз нужно прикрывать лонги и пытаться заработать на шортах.

Справедливости ради стоит отметить, что весомых поводов для покупок нет. Риски дальнейшего сползания нефти остаются в силе, психологически на рынок давит и обвал акций «Петропавловска» на 77%. Компания хотя и ведет переговоры о продаже своих активов, но акционерам от этой возможной сделки вряд ли что достанется. Не окончательно прояснен и вопрос о том, с какой целью на пятницу созывается экстренное заседание Госдумы.

На этом фоне по итогам первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи снизился на 1,2%. Из «голубых фишек» чуть хуже рынка выглядит «Лукойл».

Немногие покупатели, присутствующие на отечественном фондовом рынке, вновь отыгрывают старую идею увеличения спроса на жилье вследствие снижения ставок по кредитам: в лидерах сегодняшнего роста расположились акции девелоперов.

Лучше рынка торгуются и бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок. Пока этот сегмент выглядит наименее рискованным.

Но стоит помнить, что бумаги девелоперов и подавляющего большинства ритейлеров малоликвидны: при прилете «черного лебедя», то есть непрогнозируемого негативного события, выскочить из них будет очень проблематично.

Прогнозы на вторую половину дня делать сложно. Рынок сейчас очень тонкий, его ликвидность оставляет желать лучшего. Любая новость может спровоцировать как усиление падения, так и закрытие шортов, что вытащит рынок вверх.

В среднесрочной перспективе стоит ожидать притока на рынок акций свежих денег, полученных в результате перечисления дивидендов. Значительная часть полученных дивидендов традиционно уходит на новые покупки акций.

Необходимость делиться прошлогодней прибылью с акционерами сейчас поддерживает рубль. Многие крупные компании увеличили продажу валютной выручки и резервов в иностранной валюте для выплаты дивидендов.

За первые полтора часа торгов рубль укрепился к доллару на процент. Но стоит помнить, что крупные продавцы валюты обычно выходят на рынок в первой половине дня. Поэтому при появлении негативных новостей или ухудшении ситуации на товарных биржах предложение долларов и евро во второй половине дня может сократиться, и рубль, как и вчера, сдаст завоеванные позиции. Но это необязательный сценарий.

На следующей неделе экспортеры будут более активно продавать валютную выручку, формируя рублевые накопления под предстоящие налоговые выплаты. Поэтому рубль имеет очень высокие шансы продолжить рост. Но при приближении пары доллар-рубль к отметке 50 спрос на валюту будет возрастать со стороны как спекулянтов, так и тех, кто начнет покупать ее в инвестиционных целях в расчете на то, что к концу года доллар к рублю подорожает.