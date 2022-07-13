Минобороны РФ: Москва представила в Стамбуле пакет предложений по решению «зернового вопроса»

В Стамбуле завершились переговоры с участием представителей России, Украины, Турции и ООН по вопросу вывоза зерна из черноморских портов.

Об этом со ссылкой на турецкое министерство обороны пишет ТАСС. Встреча проходила в закрытом формате, ее детали не раскрываются.

Минобороны РФ между тем сообщило, что российская сторона представила свои предложения по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины. «Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», — заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В чем именно эти предложения заключаются, в ведомстве не пояснили.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 июля по итогам совещания глав МИД G20 заявил, что Москва готова к переговорам с украинской и турецкой сторонами по вопросу вывоза заблокированного на Украине зерна. Он отметил, что ключевая роль в этом процессе отводится военным. Глава ведомства подчеркнул, что Киев должен разблокировать все порты и разминировать их.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после состоявшегося 28-30 июня саммита НАТО в Мадриде заверил в готовности Анкары заняться реэкспортом сельхозпродукции, которая может перевозиться по Черному морю.

Открытие «зернового коридора» обсуждалось 8 июня на переговорах в Анкаре глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, а 21 июня в Москве состоялись переговоры военных делегаций Турции и РФ. Тогда же стало известно о создании между военными ведомствами Турции, РФ и Украины горячей линии для координации вопросов вывоза украинского зерна.

В понедельник, 11 июля, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. По информации телеканала TRT Haber, главы государств обсудили проблему поставок зерна.