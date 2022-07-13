Минобороны РФ: за сутки уничтожены два командных пункта ВСУ в Николаевской области

Воздушно-космические силы РФ ликвидировали два командных пункта ВСУ в Николаевской области и склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск.

Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки ВКС России уничтожено: два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорье Запорожской области», — заявил Конашенков.

На территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено более 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники, рассказал также генерал-лейтенант.

Отмечается, что украинские военные несут значительные потери на всех направлениях.

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаев уничтожено до 70-ти военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше 10-ти единиц автомобильной и специальной техники», — говорится в сводке Минобороны РФ.

Отмечается, что в районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны; у населенного пункта Константиновка (ДНР) уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102-х районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах», — сообщает российское министерство.

Российскими истребителями сбиты три украинских самолета — Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково (ДНР) и один МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области. «Еще один Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Широкое Николаевской области российскими средствами противовоздушной обороны», — указывается в сообщении.

Кроме того, как отмечают в российском оборонном ведомстве, перехвачено пять украинских баллистических ракет «Точка-У» над населенными пунктами Веселая Тарасовка, Покровское, Константиновка, Лисичанск (ЛНР) и Костырка Херсонской области. «Сбиты в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Топольское, Долгенькое, Сулиговка Харьковской области, Харцызск, Авдеевка, Карповка Донецкой Народной Республики, Родаково, Смелое, Зимогорье, Лотиково Луганской Народной Республики и города Луганск», — говорится в сводке.

В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожено 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплексов, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4192 единицы специальной военной автомобильной техники.