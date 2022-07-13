Россия нащупала новый маршрут для поставок нефти

Похоже, в Москве вновь нашли замену Европе. Пусть и частичную. На этот раз, сообщает Bloomberg, речь идет о российских нефтепродуктах. После того, как от них начали в массовом порядке отказываться в Европе, российские НПЗ перенаправили свою продукцию на Средний Восток. Поток российской нефти и нефтепродуктов в регион начал стремительно расти в марте. В июне поставки нефтепродуктов выросли, по данным Vortexa, до 155 тыс. бар./д. Импорт же российских нефтепродуктов европейскими покупателями за четыре последних месяца снизился на 30%.
Конечно, Ближний Восток отнюдь не новое место для российской торговли, включая и нефть с нефтепродуктами. Однако нынешние рекорды свидетельствуют, что спеоперация на Украине кардинальным образом меняют не только геополитическую карту региона, но и торговые маршруты. После того, как США и их союзники в Европе запретили своим компаниям покупать российскую нефть, Москве пришлось перенаправлять свои углеводороды на восток, в Азию.
«К концу года поток может еще больше вырасти»,- приводит Bloomberg комментарий Джонатана Лейта, нефтяного аналитика из консалтинговой компании Turner, Mason & Co., относительно ситуации с дизельными видами топлива, производимыми в России.
Лейт, кстати, считает, что страхование российской нефти и нефтепродуктов, перевозимых по морю, могут обеспечить российские страховые компании.
Львиную долю углеводородного импорта Ближнего Востока из России составляют дизель, мазут и прочие виды топлива, продукты переработки нефти, которые часто используются для выработки электроэнергии и как топливо.
Импорт российских нефтепродуктов в июне достиг максимума как минимум с начала 2016 года. Главным пунктом выгрузки является Фуджайра, столица одноименного эмирата в Объединенных Арабских Эмиратах. Проследить путь российских нефтепродуктов после того, как они покидают Фуджайру, нелегко, утверждает Коэн Весселс, старший аналитик по нефтепродуктам консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Причина наиболее распространенная – нефтепродукты часто смешивают. Определить же национальную принадлежность молекул в таком «коктейле» невозможно.
По мнению Весселса, мощный экспорт российских нефтепродуктов в регион продолжится. Однако он считает, что со временем, по мере появления проблем со страхованием грузов, он начнет снижаться. После этого России придется полагаться в основном на свой грузовой флот.
Когда начнется снижение экспорта, сказать трудно. Пока же, по данным Vortexa, с 1 по 11 июля в регион доставлялись из России в среднем 220 тыс. бар./д. нефтепродуктов. Это позволяет предполагать, что в июле июньский рекорд будет побит, причем сильно.
Впрочем, несмотря на рекордные поставки в общем экспорте российских нефти и нефтепродуктов поставки на Средний Восток – капля в море. Поэтому с их помощью невозможно компенсировать потери европейского рынка, поставки на который превышали полмиллиона баррелей в день.