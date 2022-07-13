Россия нащупала новый маршрут для поставок нефти

Похоже, в Москве вновь нашли замену Европе. Пусть и частичную. На этот раз, сообщает Bloomberg, речь идет о российских нефтепродуктах. После того, как от них начали в массовом порядке отказываться в Европе, российские НПЗ перенаправили свою продукцию на Средний Восток. Поток российской нефти и нефтепродуктов в регион начал стремительно расти в марте. В июне поставки нефтепродуктов выросли, по данным Vortexa, до 155 тыс. бар./д. Импорт же российских нефтепродуктов европейскими покупателями за четыре последних месяца снизился на 30%.

Конечно, Ближний Восток отнюдь не новое место для российской торговли, включая и нефть с нефтепродуктами. Однако нынешние рекорды свидетельствуют, что спеоперация на Украине кардинальным образом меняют не только геополитическую карту региона, но и торговые маршруты. После того, как США и их союзники в Европе запретили своим компаниям покупать российскую нефть, Москве пришлось перенаправлять свои углеводороды на восток, в Азию.