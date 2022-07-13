Пхеньян признал независимость ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о признании Северной Кореей независимости ЛНР.

«Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Луганскую Народную Республику», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что Пхеньян принял решение признать независимость ДНР.

«Мы искренне благодарны народу КНДР за поддержку нашего суверенитета и признание государственности. В сегодняшних геополитических реалиях это действительно смелый политический шаг», — подчеркнул глава ЛНР.

В конце июня независимость и суверенитет республик Донбасса признала Сирия. В настоящий момент независимый статус обеих республик признают также Абхазия и Южная Осетия. Сухуми признал независимость ДНР и ЛНР 22 февраля текущего года, Цхинвал сделал это еще в 2014-м.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года; 24 февраля в ответ на обращение республик за помощью было объявлено о начале специальной военной операции по «демилитаризации и денацификации Украины».