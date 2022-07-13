Путин подписал закон, снижающий штрафы за незаконные валютные операции

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, смягчающий административную ответственность за ряд нарушений валютного законодательства РФ. Поправки, внесенные в КоАП, снижают штрафы для всех участников внешнеэкономической деятельности за незаконные валютные операции с действующих 75–100% от суммы операции до 20–40%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Кроме того, штраф за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях снижается с 3-10% от суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, до 3-5%. Под исключение попадают только операции по контрактам, связанным с экспортом леса и лесоматериалов.

Меняются также размеры штрафа для должностных лиц за нарушение валютного законодательства РФ. Фиксированная сумма заменяется штрафом в процентном отношении к сумме нарушения. Кроме того, к резидентам не будет применяться ответственность, если невыполнение требований валютного законодательства было обусловлено санкциями со стороны недружественных государств.

Поправки распространяются на правоотношения в период с 23 февраля по 31 декабря 2022 года. При этом все начатые по этим поводам административные дела должны быть прекращены.