Рублю нет дела до внешнего негатива

Российская валюта по итогам сегодняшнего дня укрепилась к доллару на 1,14%. Причем, под вечер не произошло роста спроса на доллары и евро, что часто наблюдалось в последние дни. Возможно, это говорит о преобладании желающих продать валюту.

При этом рубль напрочь проигнорировал и временный рост курса доллара к корзине мировых валют, и снижение нефти, вызванные ростом инфляции в США до рекордных с 1981 года уровней.

«Поддержку рублю продолжают оказывать ожидания конвертации инвалюты крупными компаниями для выплаты дивидендов, а также приближение квартального налогового периода. Он характеризуется более серьезным объемом налоговых выплат экспортерами по сравнению с ежемесячными, что увеличит предложение валюты на рынке», - отмечает Дмитрий Бабин из БКС.

Обороты торгов долларом и евро были на стандартных для последних дней уровнях, и это говорит о том, что пик продажи валюты еще не наступил.

Все факторы, играющие на стороне рубля, в ближайшие дни лишь усилят свое действие. Поэтому можно ждать продолжения роста курса российской валюты. Но отметку 50 руб. за доллар пробить вниз будет очень сложно. В июле рубль практически не получит поддержку со стороны оплаты поставок газа в Европу вследствие крайне низкого их уровня. Кроме того, присели котировки нефти и металлов, что снизило выручку крупнейших отечественных экспортеров.

Поэтому в конце месяца имеет смысл задуматься о спекулятивной покупке доллара против рубля. До этого же предстоит пережить пятницу, когда на внеочередном заседании Госдумы могут быть оглашены важные политические решения.