ЦБ предупредил о резкой активизации финансовых мошенников

Банк России выявил за первое полугодие более двух тысяч финансовых пирамид и нелегальных финансовых организаций, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — почти в три раза, нелегальных кредиторов — более чем вдвое, говорится в обзоре, опубликованном на сайте ЦБ.

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«Такая динамика объясняется несколькими факторами. Злоумышленники активизировались, воспользовавшись особенностями экономической ситуации. Они активно рекламировали "займы от частных лиц", вложения в "нестандартные" псевдоинвестиционные проекты. Одной из тенденций, влияющих на ситуацию, стало дробление крупных пирамид на более мелкие. Почти 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн», — говорится в пояснении регулятора.

Согласно статистике ЦБ, за шесть месяцев было выявлено 663 нелегальных кредитора, 954 финансовые пирамиды и 671 нелегальный участник рынка ценных бумаг. Регулятор отметил резкий рост хайп-проектов (форма финансовой пирамиды: мошеннический проект, похожий на фонд коллективных инвестиций, существует только в интернет-пространстве), которые действовали исключительно в Telegram, без собственных сайтов, и привлекали средства граждан с помощью Telegram-ботов.

«Продолжился рост количества проектов, предлагающих инвестиции в криптовалюты и псведокриптовалюты. В первом полугодии 2022 года более 56% финансовых пирамид (537 субъектов) привлекали средства в различных криптовалютах либо рекламировали вложения в криптовалютные активы. Были по-прежнему популярны финансовые пирамиды в форме экономических игр. В первом полугодии выявлено 236 таких субъектов, это почти 25% от общего количества пирамид», — следует из обзора ЦБ.

Нелегальные кредиторы, число которых во II квартале выросло почти втрое по сравнению с I кварталом, также активно действовали через Telegram-каналы, вывешивая там объявления о предоставлении потребительских займов «от частных лиц».

За отчетный период было возбуждено 45 уголовных и 200 административных дел, разделегирован или ограничен доступ более чем к 3,5 тыс. сайтов нелегальных участников рынка и финансовых пирамид. Центробанку удается оперативно выявлять мошеннические схемы с помощью собственной системы мониторинга. В текущем году были внедрены новые алгоритмы поиска и расширены источники мониторинга информационного пространства, а в конце прошлого года вступил в силу закон, наделяющий регулятора правом внесудебной блокировки сайтов финансовых пирамид. Эффективной работе способствует также публикация на сайте ЦБ списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.



