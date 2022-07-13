ЦБ сообщил о стабилизации российской экономики

Российская экономика стабилизировалась в мае — июне при сохранении существенных различий в отдельных отраслях. Подстройка под изменившиеся условия продолжается, но уже сейчас понятно, что экономический спад будет менее глубоким, чем предполагалось ранее, говорится в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды».

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«Российская экономика в мае-июне стабилизировалась при высокой неоднородности динамики в разных отраслях. Процесс структурной трансформации идет нелинейно и с разной скоростью в зависимости от степени влияния внешних ограничений. В результате экономический спад окажется менее глубоким, чем предполагалось несколько месяцев назад, но более растянутым во времени», — следует из бюллетеня.

Аналитики Центробанка отметили, что в обрабатывающих производствах (в основном за счет металлургической отрасли и машиностроения) и транспортных услугах ускорилось снижение выпуска продукции. При этом заметно увеличилось производство электроники на фоне интенсификации импортозамещения.

В бюллетене подчеркивается, что несмотря на некоторое восстановление импорта, в том числе за счет развития параллельного импорта, его объемы по-прежнему значительно уступают домартовским. Особенно это касается импорта товаров промежуточного назначения и инвестиционных товаров. При этом сколь-нибудь заметного роста отечественного производства таких товаров не произошло, отметили в ЦБ.

«Снижение производства и предложения товаров в экономике может усилиться и уменьшить потенциал экономики по мере дальнейшего сокращения запасов сырья, материалов, комплектующих и выработки ресурса действующего оборудования», — предупредили аналитики.

В целом же оперативные индикаторы, по их мнению, указывают на сравнительно плавное прохождение российской экономикой первого этапа подстройки к изменившимся внешним условиям. В мае – июне снижение экономической активности остановилось, показатели выпуска базовых отраслей и потребительского спроса демонстрировали стабилизацию.

По мнению аналитиков ЦБ, поддержку экономической активности в ближайшее время окажет произошедшее смягчение денежно-кредитной политики. Оно будет способствовать плавному восстановлению динамики кредитования, что поддержит расширение внутреннего спроса, в частности потребительского.

