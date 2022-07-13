Участки в Подмосковье за год подорожали на треть

Вторичные коттеджи, расположенные на территории Московской области, за год подешевели на 9%, а земельные участки подорожали на 33%. Средняя стоимость загородных коттеджей сейчас близка к 30 млн рублей, земельные участки стоят порядка 1,5 млн рублей, следует из обзора аналитиков «Инком-Недвижимости».

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«В настоящее время стоимость коттеджей составляет 29,8 млн рублей (минус 8% за месяц и минус 9% за год), участков без подряда — 1,54 млн рублей (минус 0,3% за месяц и плюс 33% за год)», — говорится в обзоре.

По данным экспертов, летом покупатели вторичной загородной недвижимости стали более активными, однако в большинстве случаев их интересуют объекты с дисконтом в 15%-20%. На продажу в подмосковном регионе сейчас выставлено 13,37 тыс. коттеджей (минус 0,7% за месяц и плюс 7,2% за год) и 25,86 тыс. участков без подряда (минус 7% за месяц и минус 35,1% за год).

«Сейчас продавцы коттеджей снижают цены, поскольку сегодняшний рынок — это рынок покупателя. Из-за переоцененности предложения коттеджей в выигрыше оказываются собственники, которые готовы пойти на дисконт в размере 15%-20%», — отметила начальник отдела управления загородной недвижимости «Инком-Недвижимости»Татьяна Максимова.

