В ДНР сообщили о признании республики Северной Кореей

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что власти Северной Кореи признали независимость ДНР.

Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина, «данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики». Отмечается, что партнерство «увеличит географию торговли для предприятий ДНР».

«Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии», — подчеркнул Пушилин, поблагодарив КНДР за «весомую поддержку жителей Донбасса».

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. В настоящий момент независимый статус ДНР и ЛНР признают Абхазия и Южная Осетия. В конце июня независимость и суверенитет республик Донбасса признала Сирия.