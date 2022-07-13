В Херсонской области предупредили, что будут пресекать попытки поджога полей с помощью ПВО

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки поджога украинской стороной пшеничных полей в регионе будут пресекаться средствами противовоздушной обороны.

Об этом пишет «РИА Новости».

По данным ВГА области, Киев поджигает поля с пшеницей в приграничных районах с помощью военных вертолетов, с которых сбрасываются зажигательные снаряды. «Такого рода попытки будут пресекаться средствами ПВО, и урожай нам удастся сберечь», — подчеркнул Сальдо.

По его словам, были зафиксированы попытки поджога полей диверсионными группами. Глава ВГА Херсонской области сообщил, что местные жители начали создавать народные дружины, чтобы противостоять этим действиям.