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В Минфине назвали условие, позволяющее снизить ставку по ипотеке на 1%

13 июля 2022, 15:43

Замминистра финансов считает появление электронных закладных по ипотеке «большой победой»

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Уход от бумажного документооборота в ипотечных сделках может снизить ставку по ипотечным кредитам, выдаваемым на рыночных условиях, примерно на 1%. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

«Отсутствие бумажного документооборота в ипотеке снижает ее конечную стоимость.То есть, если мы полностью уберем бумагу, то где-то сможем конечную ставку для населения снизить примерно на 1 процентный пункт», — цитирует Моисеева пресс-служба Минфина. 

Замминистра пояснил, что речь идет только о рыночных кредитах, а не о тех, которые выдаются в рамках льготных программ.

Моисеев также назвал появление электронных закладных по ипотеке «большой победой», а то что сейчас уже многие банки полностью перешли на выдачи ипотеки через электронную закладную  — «большим достижением».
 