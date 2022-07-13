В Минфине назвали условие, позволяющее снизить ставку по ипотеке на 1%

Уход от бумажного документооборота в ипотечных сделках может снизить ставку по ипотечным кредитам, выдаваемым на рыночных условиях, примерно на 1%. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

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«Отсутствие бумажного документооборота в ипотеке снижает ее конечную стоимость.То есть, если мы полностью уберем бумагу, то где-то сможем конечную ставку для населения снизить примерно на 1 процентный пункт», — цитирует Моисеева пресс-служба Минфина.

Замминистра пояснил, что речь идет только о рыночных кредитах, а не о тех, которые выдаются в рамках льготных программ.

Моисеев также назвал появление электронных закладных по ипотеке «большой победой», а то что сейчас уже многие банки полностью перешли на выдачи ипотеки через электронную закладную — «большим достижением».

