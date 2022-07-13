В Москве выявили максимальное с начала апреля число новых заболевших коронавирусом за 24 часа

Суточное число новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 в столице составило 972 против 559 днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные портала Стопкоронавирус.рф.

Показатель стал максимальным с 7 апреля — тогда было выявлено 1 004 инфицированных. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 2 784 321 случай заражения.

Число летальных исходов за сутки составило 8 против 13 днем ранее; за весь период пандемии от заболевания погибли 44 287 человек. Выздоровели за 24 часа 610 пациентов, общее число излечившихся составило 2 591 312.

В Подмосковье количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 293 против 186 днем ранее. В общей сложности с начала пандемии в Московской области зарегистрировано 984 142 случая заражения инфекцией. Выздоровели за сутки 317 (с начала пандемии — 963 865), скончался один человек (за весь период пандемии — 15 170).

В Санкт-Петербурге за сутки подтверждено 284 случая заражения коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 275 новых заболевших. С начала пандемии в Северной столице зарегистрировано 1 539 934 инфицированных COVID-19. Число выздоровевших в городе за 24 часа выросло на 285, до 1 502 758, число погибших увеличилось на 4 и составило 34 218.

Ранее «Эксперт» писал о том, что показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве за неделю увеличился на 57%. Отмечается, что ситуация с коронавирусом в столице России стала более напряженной, как и в большинстве европейских стран. При в столичном оперштабе уточнили, что рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением «неопасных» вариантов «омикрона», доля которых доминирует в общей структуре заболеваемости в Москве. Уровень госпитализаций, несмотря на подъем заболеваемости, вырос всего на 9%.