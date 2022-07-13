В российском МИДе оценили разъяснения Еврокомиссии по транзиту в Калининград

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала разъяснения Еврокомиссии по ограничениям транзита грузов в Калининградскую область через территорию Литвы.

«На протяжении последних четырех недель мы находились в прямом контакте с представителями Евросоюза по данному вопросу. Были в курсе подготовки Брюсселем соответствующих решений», — сказала Захарова. По ее словам, в данный момент МИД изучает представленные Еврокомиссией пояснения и анализирует их «с точки зрения приоритетной задачи — всеобъемлющего жизнеобеспечения Калининградской области».

«Это решение, снимающее ограничения для определенной номенклатуры продукции, перевозимой железнодорожным транспортом, — проявление реализма и здравомыслия. Хотя вопросы по содержанию данного документа у нас остаются», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что российской стороной «будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике».

В МИДе Литвы между тем заявили, что Вильнюс положительно оценивает единые для всех стран ЕС разъяснения по транзиту, которые снимают спорные вопросы и будут обязательными для всех стран — членов ЕС. «Мы всегда высказывались против специальных исключений и различной трактовки территорий стран ЕС, поэтому положительно оцениваем то, что разъяснениями Еврокомиссии, обязательными для всех членов ЕС, не создается такой прецедент», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте литовского министерства.

Ранее сегодня Еврокомиссия опубликовала документ, в котором поясняется, что провоз через Литву санкционных российских грузов по железной дороге не запрещен. «Подтверждаем, что в соответствии с принятыми ЕС мерами транзит, осуществляемый Россией, санкционных товаров запрещен для автотранспорта. Подобных запретов нет для железнодорожного транспорта, однако у стран-членов ЕС должна быть возможность контролировать этот транзит», — говорится в пояснениях ЕК. Уточняется, что провоз находящихся под санкциями товаров и технологий военного либо двойного назначения полностью запрещен вне зависимости от способа транспортировки.



