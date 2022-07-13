В Шри-Ланке объявили режим ЧС после отъезда президента Готабая Раджапаксы

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил чрезвычайное положение по всей стране и ввел комендантский час в Западной провинции, где находится столица государства Коломбо.

«Поскольку президент находится за пределами страны, в связи с ситуацией в стране объявлено чрезвычайное положение», — цитирует портал Adaderana представителя премьер-министра Динука Коломбаджа.

Отмечается, что утром тысячи протестующих собрались у офиса премьер-министра в Коломбо; правоохранительные органы применили слезоточивый газ, чтобы удержать демонстрантов от захвата здания. Полиция получила приказ задерживать всех граждан, принимающих участие в беспорядках.

Как пишет «РИА Новости», в настоящий момент протестующие прорвались в офис премьера.

Сам Викрамасингхе был назначен исполняющим обязанности главы государства. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну вместе с супругой, пишет издание Gagana. Они доставлены на военном самолете в столицу Мальдив, город Мале.

В минувшие выходные демонстранты заполнили район Коломбо, где находятся правительственные здания, требуя отставки Раджапаксы. Протестующие захватили резиденцию главы государства и заявили, что покинут здание только после того как президент и премьер уйдут в отставку. В понедельник, 11 июля, Викрамасингхе получил от Готабая Раджапаксы документы, подтверждающие отставку последнего.

Беспорядки на Шри-Ланке продолжаются несколько месяцев. Страна переживает самый серьезный кризис с конца 40-х годов. Ситуация вызвана спадом иностранного туризма из-за пандемии коронавируса, который привел к нехватке валютных резервов, сокращению импорта и введению строгой экономии ресурсов. Инфляция в июне в стране достигла 54,6%. Из-за нехватки бензина и дизельного топлива в конце прошлого месяца власти страны распорядились предоставлять горючее в первую очередь экстренным службам. Накануне в Шри-Ланке было отменено движение 140 пассажирских поездов, машинисты которых не смогли добраться до работы из-за отсутствия бензина у общественного транспорта. В государстве введена четырехдневная рабочая неделя, часть госслужащих перевели на удаленную работу. Для оплаты новых партий топлива Шри-Ланка должна заплатить примерно $587 млн, однако валютные запасы страны не превышают $50 млн.