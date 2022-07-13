Валюта потекла на биржу

В российском банковском секторе наблюдается избыточная валютная ликвидность. Согласно данным, опубликованным Банком России в новом «Обзоре рисков финансовых рынков», такое положение дел связано с тем, что после периода повышенной волатильности ситуация на валютном рынке в апреле — июне 2022 года характеризовалась устойчивым чистым притоком валюты на внутренний рынок.

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На этом фоне начиная с апреля 2022 года фактически единственной категорией продавцов валюты на внутреннем рынке стали системно значимые кредитные организации (СЗКО), которые продавали преимущественно валюту клиентов-экспортеров. С апреля по июнь СЗКО продали на бирже долларов и евро на 2 трлн руб. Остальные категории участников преимущественно покупали валюту.

Также наблюдались незначительные покупки валюты со стороны нерезидентов из дружественных стран. Население за этот период приобрело валюту на бирже на 0,4 трлн рублей. За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объемах — 0,05, 0,2 и 0,3 трлн рублей в 2019, 2020 и 2021 годах, соответственно.

Население пошло на поводу у традиции

Устойчивый приток валюты на внутренний рынок при сохранении сдержанной динамики импорта способствовал укреплению рубля. За период с апреля по июнь 2022 года рубль укрепился к доллару на 38,2%, к евро — на 36,5%. Санкционные риски, связанные с размещением валюты на счетах иностранных банков-резидентов недружественных стран, и низкий спрос на валюту на внутреннем рынке привели к снижению ставок по доллару США и евро на рынке валютных свопов. Объем открытых позиций на валютных свопах к концу июня по сравнению с началом года существенно сократился: с 62 до 15 млрд долларов.

На валютных рынках продолжала расти доля торгов юанем. Так, на биржевом рынке на торги юанем в июне пришлось 11% оборота (в апреле — 6%, в феврале — менее 1%), на внебиржевом — 8% (в апреле — 4%, в феврале — 1%). Рост предложения юаня обеспечивали экспортеры, нарастившие его долю в валютной выручке. Существенно нарастили спрос на юани и граждане (в июне доля физлиц в объеме покупок составила 13,9%, в объеме продаж — 5,5% при практически нулевом уровне ранее), трансформирующие структуру своих сбережений в пользу иностранных валют дружественных стран. Объем торгов USD/CNY физическими лицами в июне составил 5,4 млрд юаней против 0,33 млрд юаней в мае.

Статистика оборотов показательна, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Последние месяцыимел место мощнейший исторический тренд девалютизации на фоне экспортно- импортных барьеров. Преимущество было за продавцами инвалюты, отсюда и недавние 50 рублей за доллар. Продавали валюту экспортеры, а покупать, по сути, было некому из-за обвалившегося импорта.

«И тут уже кроется модель исторического поведения, но конъюнктура-то изменилась. Институтам объективно не нужна была валюта. Ее некуда было вкладывать, ведь западные проекты закрыты. А вот население, видя падение доллара и евро, по традиции рассчитывало на временное укрепление рубля, что по большей части принесло покупателям инвалют убытки», — заметил в комментарии «Эксперту» Михаил Зельцер и добавил, что на горизонте-2022 можно ожидать возврат доллара к 70 рублям на фоне торможения экспорта при восполнении импорта.

Отдельно эксперт обратил внимание на кратный рост спроса именно на китайский юань. Валюта дружественной страны не подвержена рискам блокировки, как доллар и евро, а потому, если выбирать лучшее на вероятном отскоке инвалют — это нацвалюта Поднебесной.

Валюта не должна лежать «мертвым грузом»

Покупка россиянами за апрель-июнь на бирже рекордного объема валюты, свидетельствует о том, что они не доверяют рублю и надеются на рост стоимости доллара и евро, предположил эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Косвенно, желание купить валюту на бирже подстегнули ограничения, введенные Банком России на покупку наличного доллара физическими лицами после начала СВО и на съем наличных в коммерческих банках. Кроме того, были введены ограничения и на перевод валюты за рубеж, которые впоследствии плавно снимались.

Краткосрочный рост котировок американского доллара до 120 рублей за доллар после начала СВО также стимулировал интерес граждан к покупке валюты, заявил «Эксперту» Валерий Корнейчук. Интерес подогревался и запретом ввоза денежных купюр доллара и евро, принятых ФРС и ЕЦБ, и высокой комиссией за ее покупку. Снятие комиссии укрепило интерес физических лиц к дальнейшей покупке иностранной валюты на бирже. Коммерческие банки на этом фоне практически установили свой курс покупки и продажи наличной валюты, превышающий биржевой на 10-15 рублей при покупке-продаже в внутренних структурных подразделениях банков, что также было «проглочено» населением.

После начала оперативного валютного регулирования нацвалюты со стороны Банка России российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро, а иностранная валюта оказалась недостаточно востребованной со стороны импортеров из-за введенных ограничений. В дальнейшем, как указал Валерий Корнейчук, значительные объемы долларов и евро на счетах коммерческих банков способствовали росту рисков их заморозки со стороны ЕЦБ во исполнение принятых санкций. Доходность валютных вкладов снизилась до отрицательных значений.

Тем не менее граждане, по-прежнему, верят американскому доллару и евро и надеются на сохранность своих сбережений в иностранной валюте. Тем более, глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила «продолжение существования» доллара и евро в России. Мечта купить иностранную валюту, чтобы потом при ее продаже заработать, как и раньше, греет душу некоторых россиян. Эти причины и были основными стимулами рекордного объема закупки валюты физическими лицами.

На сегодняшний день валютные счета граждан России и валюта на руках не участвуют в денежном обороте и представляют «мертвый груз» для российской экономики. Альтернативой использования безналичной валюты, считает Валерий Корнейчук, могла бы стать покупка корпоративных еврооблигации российских эмитентов. Наличные доллары и евро теряют покупательную способность из-за инфляции, которая уже достигла 8,6 % в США и странах ЕС. В этом контексте возможным вариантом может стать обмен долларов и евро на альтернативные валюты, но каждый должен принять решение самостоятельно.