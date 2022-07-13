Власти Венгрии объявили режим ЧС в сфере энергетики

Правительство Венгрии сообщило о введении режима ЧС в сфере энергетики и принятии в стране ряда ограничительных мер.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на руководителя канцелярии премьера страны Гергеля Гуляша, с 1 августа страна запретит экспорт энергоносителей «в большинстве случаев». Кроме того, Венгрия попытается закупить дополнительные объемы природного газа на рынке, «чтобы восполнить запасы».

По словам Гуляша, Венгрия намерена наращивать добычу газа на своей территории. Также в стране планируют возобновить работу угольной электростанции и продлить срок эксплуатации функционирующей АЭС.

Глава канцелярии сообщил, что власти больше не будут обеспечивать неограниченные субсидии на оплату коммунальных услуг. Эта программа была одной из основ народной поддержки премьера Виктора Орбана почти 10 лет, отмечает агентство. Теперь жители страны будут платить за газ и электричество за объемы, превышающие средний уровень потребления, по рыночным ценам.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Венгрия выступила против введения новых санкций против России, поскольку рестрикции, как считают в Будапеште, лишь углубляют кризис в Европе и при этом никак не влияют на ситуацию на Украине.