Внешний долг РФ с начала года снизился на $9,2 млрд

По оценке Банка России, внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил $472,8 млрд, снизившись с начала года на $9,2 млрд, или на 1,9%. По данным, представленным на сайте ЦБ, большая часть внешней задолженности в национальной и иностранной валютах приходится на банки и прочие секторы.

Статья по теме: Дефолт дефолтом не является «Динамика показателя обусловлена уменьшением иностранной задолженности прочих секторов. Это сокращение было частично нивелировано увеличением долговых обязательств органов государственного сектора, номинированных в российских рублях, в результате положительной переоценки», — говорится в пояснении ЦБ. По статистике ЦБ, из $472,8 млрд внешнего долга, на органы госуправления приходится $73,752 млрд, на банки и центральный банк — $109,293 млрд, на прочие секторы — $289,797 млрд. По данным на начало года, внешний долг оценивался в $482,077 млрд (органы госуправления — $63,298 млрд, банки и центральный банк — $114,417 млрд, прочие секторы — $303,362млрд).

