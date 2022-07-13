Еврокомиссия указала на отсутствие запрета на транзит российских грузов по железной дороге

Еврокомиссия пояснила, что при соблюдении определенных условий не запрещала транзит попавших под санкции российских грузов по железной дороге.

«Подтверждаем, что в соответствии с принятыми ЕС мерами транзит, осуществляемый Россией, санкционных товаров запрещен для автотранспорта. Подобных запретов нет для железнодорожного транспорта, однако у стран-членов ЕС должна быть возможность контролировать этот транзит», — говорится в пояснениях ЕК. Уточняется, что провоз находящихся под санкциями товаров и технологий военного либо двойного назначения полностью запрещен вне зависимости от способа транспортировки.

«Странам ЕС нужно проверять, чтобы объемы транзита соответствовали средним показателям, зафиксированным в течение последних трех лет. В особенности это касается спроса на основные товары», — отмечается в документе.

В Еврокомиссии указали на то, что цель пояснений — уточнить правила и напомнить странам ЕС об обязанности пресекать любые попытки обхода ограничительных мер Евросоюза. «В связи с этим Еврокомиссия подчеркивает важность осуществления мониторинга торговых потоков между Калининградской областью и остальной территорией России. Это необходимо, чтобы убедиться, что находящиеся под санкциями товары не попадают на таможенную территорию ЕС», — говорится в публикации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона изучит опубликованные материалы по транзиту в Калининград и предоставит подробную информацию, передает ТАСС.

Литва 18 июня перестала пропускать по железной дороге через свою территорию в Калининградскую область поезда с товарами, попавшими под санкции Евросоюза. Москва заявила, что ограничение транзита является незаконным. По словам Антона Алиханова, под запрет попало от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов.