Российский газ решит судьбу евро

ЕЦБ, если можно так сказать, по всем статьям проигрывает соревнование… с российским газом. Ожидается, что 21 июля Кристин Лагард поднимет учетную ставку для членов еврозоны. Это произойдет в тот же самый день, когда должны закончиться профилактические работы на газопроводе «Северный поток 1». Однако несмотря на то, что европейский центробанк поднимет ставку впервые после многолетнего перерыва, внимание инвесторов будет приковано, пишет Bloomberg, к ситуации вокруг газопровода.
О намерении главы ЕЦБ наконец поднять учетную ставку известно давно, а вот о том, что произойдет 21 июля на «Северном потоке 1», идут споры. В Москве не раз говорили, что после окончания работ российский газ вновь пойдет в Германию. Тем не менее, в Берлине и столицах других европейских стран сейчас все больше почему-то обсуждают якобы имеющиеся у«Газпрома» планы под каким-нибудь благовидным предлогом не возобновлять поставки газа европейцам в отместку за антироссийские санкции, седьмой пакет которых сейчас разрабатывается в Брюсселе. Очевидно, что «газовая» интрига будет держать в напряжении Европу всю предстоящую до Дня Х неделю.
Несложно понять инвесторов, уделяющих газопроводу куда больше внимания, чем заседанию руководства ЕЦБ. Конечно, подъем ставки, направленный на борьбу с инфляцией, очень важен для граждан 19 стран, входящих в зону единой европейской валюты, но инвесторы убеждены, что российский газ для Европы еще важнее. Дело в том, что полное прекращение его поставок наверняка столкнет еврозону, куда, напомним, входят все главные европейские экономики, в рецессию. Рецессия же принесет очень большие неприятности для евро, который уже докатился до фактического паритета с американским долларом.
«21 будет ключевым днем,- делает прогноз старший менеджер BlueBay Asset Management Каспар Хенсе,- но следить будут больше за поставками газа, чем за ЕЦБ».
Европа, напомним, уже месяц получает российского газа на 60% меньше обычной нормы. Дальнейшие проблемы с «голубым топливом» из России вполне могут привести к ограничениям подачи газа промышленным предприятиям задолго до зимы, на которую по понятным причинам традиционно выпадает пик газового спроса. Они также будут угрожать запланированной ведомством Кристин Лагард серии подъемов учетной ставки в ближайшие месяцы.
Пока планы ЕЦБ вывести ставку из отрицательных величин не помогли европейской валюте. Центробанки других крупных экономик действовали быстрее и решительнее и уже, как, например, ФРС не раз увеличивали стоимость заимствований. На рынке распространено мнение, что до конца года Кристин Лагард поднимет учетную ставку как минимум на 125 пунктов, но глава американского центробанка Джером Пауэлл превысил этот показатель уже к середине лета.
Результатом нерешительности (или осторожности) и медлительности ЕЦБ стало то, что евро опустился по отношению к доллару до 20-летнего минимума и почти сравнялся с американской валютой. Евро сам четко показывает, что для него ситуация с российским газом важнее решений г-жи Лагард. Он сейчас четко повторяет все шаги российского газа. Не удивительно, что все больше участников рынка считают голландские газовые фьючерсы куда более важным фактором для будущего европейской валюты, чем поведение руководства главного банка Старого Света.
«Худший сценарий (полное прекращение поставок российского газа) спровоцирует рецессию и дальнейшее ослабление евро, возможно, еще на 10%,- написал в аналитической записке главный стратег по валютным вопросам Societe Generale SA Кит Юкс.- Лучшим же сценарием для евро будет сохранение текущего статус кво. Правда, и он приведет лишь к короткой передышке для нашей валюты».
Аналитики UBS Group AG не считают базовым сценарием полное прекращение поставок российского газа в Европу, но они просчитали и этот сценарий и полагают, что он приведет к ослаблению евро до 90 американских центов, а также к снижению процентной ставки по десятилетним немецким гособлигациям, главным европейским облигациям, до 0.