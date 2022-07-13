Российский газ решит судьбу евро

ЕЦБ, если можно так сказать, по всем статьям проигрывает соревнование… с российским газом. Ожидается, что 21 июля Кристин Лагард поднимет учетную ставку для членов еврозоны. Это произойдет в тот же самый день, когда должны закончиться профилактические работы на газопроводе «Северный поток 1». Однако несмотря на то, что европейский центробанк поднимет ставку впервые после многолетнего перерыва, внимание инвесторов будет приковано, пишет Bloomberg, к ситуации вокруг газопровода.

О намерении главы ЕЦБ наконец поднять учетную ставку известно давно, а вот о том, что произойдет 21 июля на «Северном потоке 1», идут споры. В Москве не раз говорили, что после окончания работ российский газ вновь пойдет в Германию. Тем не менее, в Берлине и столицах других европейских стран сейчас все больше почему-то обсуждают якобы имеющиеся у«Газпрома» планы под каким-нибудь благовидным предлогом не возобновлять поставки газа европейцам в отместку за антироссийские санкции, седьмой пакет которых сейчас разрабатывается в Брюсселе. Очевидно, что «газовая» интрига будет держать в напряжении Европу всю предстоящую до Дня Х неделю.