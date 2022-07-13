Европа лицемерит, уговаривая Африку продавать ей газ

Энергетический кризис в Африке свирепствует так же сильно, как на других континентах. Только на Черном континенте ситуация усугубляется бедностью большинства стран. При этом газа в Африке много. Не удивительно, что европейцы в поисках альтернативных поставщиков «голубого топлива» устремились сейчас на юг.

Взять, к примеру, Нигерию, в которой имеется приблизительно 3% разведанный запасов газа в мире. Однако добывается его в самой населенной стране континента очень мало. Причем, большая часть того, что добывается, отправляется в основном в ту же Европу. Италия заключила в апреле контракты на поставки газа из Анголы и Республики Конго, а Германия надеется договориться с Сенегалом. Лидеры африканских стран, с одной стороны, конечно, мечтают о многомиллионной прибыли, которую может принести им газ; но с другой, считают внезапный интерес к их ресурсам проявлением двойных стандартов и продолжающейся эксплуатации Западом Черного континента, пишет Bloomberg. Европа призывает африканцев отказываться от использования ископаемых видов топлива и тем самым фактически хочет закрыть доступ сотням миллионов жителей континента к электричеству. При этом богатые европейские страны не торопятся финансировать строительство газопроводов и газовых электростанций в Африке, ссылаясь на загрязнение атмосферы парниковыми газами, и не выполняют обещания помочь финансировать «зеленые» проекты.

Между тем, призывы европейских лидеров, чтобы Африка переходила к чистым источникам энергии, имеют смысл лишь в том случае, если богатые страны, частные инвесторы и банки помогут им с финансами. Причем, развивающимся странам «зеленые» проекты обходится значительно дороже, потому что их считают рискованными инвестициями. Богатые страны не выполнили обещание и не выделили им так называемых «климатических» инвестиций в размере 100 млрд долларов.

Это лицемерие было хорошо видно на саммите G7, который прошел в июне в Германии. Его участники вновь много говорили о борьбе с изменениями климата и прекращении финансирования зарубежных проектов, связанных с ископаемыми видами топлива, но при этом намекнули на исключения из тех проектов, которые позволят поставлять в Европу больше СПГ. Явно из той же «оперы» недавнее внесение Европарламентом газа и атомной энергии в список «зеленых инвестиций», что принесет этим секторам энергетики миллиардные инвестиции.

Такой двойной подход раздражает африканских лидеров, которым необходимо топливо для борьбы с бедностью, причем, топливо любое, а не только экологически чистое. Они хотят, чтобы Старый Свет перестал лицемерить.

«Они не могут просто прийти и сказать: «Нам нужен ваш газ. Я куплю его у вас, и мы отвезем его в Европу»,- заявил в мае на пресс-конференции министр энергетики Экваториальной Гвинеи Габриэль Обианг Лима.- Они должны что-то дать нам взамен».

Очевидно, много будут говорить о климатическом финансировании на саммите СОР27, который пройдет в этом году в Египте. Наверняка, много на нем будут говорить и о газе, в котором африканцы видят замену углю.

Международное энергетическое агентство (IEA) в прошлом году призвало к отказу от новых проектов, связанных с ископаемыми видами топлива, но недавно признало, что для Африки следует сделать исключение и что ей необходимо разрешить добывать газ. Эксперты подсчитали, что даже если африканцы добудут весь имеющийся у них газ, то их доля в углеродных выбросах вырастет с 3 всего лишь до 3,5%. Для развития газового сектора на Черном континенте будет достаточно инвестиций в размере 25 млрд долларов до 2030 года. Для сравнения: это всего лишь 1% от всех годовых инвестиций в энергетику на планете.

Ряд открытий крупных месторождений газа в Африке заставили нефтегазовых гигантов Exxon Mobil, BP и Shell вложить десятки миллиардов долларов в Мозамбик, Танзанию, Сенегал и Мавританию. Существуют планы по расширению существующих заводов и терминалов СПГ в Нигерии и Анголе, чтобы к концу 30-х годов Африка могла добывать, по данным Rystad Energy, 470 м³ газа, т.е. приблизительно три четверти от добычи газа в России в этом году. Естественно, по планам почти весь этот газ должен уходить из региона.

По планам африканских стран строительства газовых электростанций на континенте мощностью порядка 35 ГВт необходимы ок. 100 млрд долларов. Однако такие финансовые организации, как МВФ, Всемирный банк и Европейский банк инвестиций из-за проблем с климатом практически прекратили финансирование таких проектов.

Подобные попытки продолжения эксплуатации африканских стран Западом сейчас все чаще называют «зеленым колониализмом». Об африканцах в Европе, естественно, мало кто думает. В IEA, между прочим, подсчитали, что с 2020 по 2030 года число жителей африканских стран, расположенных к югу от Сахары, у которых нет доступа к чистому топливу для приготовления еды увеличится на 6%.