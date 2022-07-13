Завершаются «Летние Кремлёвские сезоны»

15 июля в Государственном Кремлёвском дворце, покажут балет «Дон Кихот», который закроет «Летние Кремлёвские сезоны» этого года.

Балет, впервые поставленный Мариусом Петипа в 1869 году, обрёл новую жизнь благодаря его новой постановке Александром Горским. Именно эта версия - драматургически выстроенная, танцевально виртуозная и словно кипящая радостью бытия, стала основой бесчисленных редакций балета, ныне украшающего афиши самых знаменитых трупп мира.

«Дон Кихот» - один из самых популярных классических балетов: темпераментный, яркий, пламенный. Вихрь страстного танца, ритмичный стук кастаньет, захватывающие дух прыжки и виртуозные фуэте - вот основные характеристики незабываемого шедевра.

Сюжет почерпнут из бессмертного романа М. Сервантеса «Дон Кихот».

Премьера спектакля на сцене Государственного Кремлёвского Дворца состоялась 3 июня 1994 года.

Спектакль идёт в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей». Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист России Сергей Кондрашев.