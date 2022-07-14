Акции дня: котировки ТМК пошли вверх после отмены акциза на жидкую сталь

Акции Трубной металлургической компании (ТМК) росли лучше рынка по итогам торгов на Мосбирже в четверг, 14 июля. За день бумаги подорожали на +5,22% до 70,5 рублей за штуку.

Интерес к бумагам возник после новостей о том, что Минфин согласовал проект приказа, освобождающего шесть российских предприятий от уплаты акциза на жидкую сталь во втором квартале этого года, в их числе Волжский трубный завод ТМК. Такой способ изъятия сверхдоходов у металлургов, как акциз на сталь, начал действовать с начала 2022 года. Это добавило позитива акциям на фоне общей непростой ситуации в российской металлургии из-за санкций и геополитических сложностей.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,50% до 2063,3 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,57% до 1113,97 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:02 мск составила 98,26 долларов за баррель (-1,32%). Российская валюта укреплялась – 58,25 руб. за доллар.