«АвтоВАЗ» хочет заполнить все ниши рынка

Озвученные президентом «АвтоВАЗ» Максимом Соколовым планы по созданию новой российской платформы, целого семейства моделей Lada, в том числе, в более далекой перспективе, машин более высокого класса С, а также российского кроссовера на базе Lada Vesta, вызвали расхождение во мнениях в экспертной среде.

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Часть аналитиков рынка автомобилей считает, что «АвтоВАЗу» стоит сконцентрироваться на текущем выпуске и, в первую очередь, решить острые вопросы, связанные с производством доступных моделей. Другие полагают, что компания осознает будущие тенденции рынка и хочет занять опустевшие ниши заранее. Однако главный вопрос, который волнует экспертов: рассчитывает ли «АвтоВАЗ» на полную окупаемость производства, учитывая, что ожидаемые модели будут пока не слишком технологичны, а значит — менее привлекательны для российской аудитории.

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Мечты «АвтоВАЗ» должны остаться в рамках реальности

Перспективность идей, которые озвучил новый глава «АвтоВАЗ», сложно оценить на данном этапе, считает автоэксперт Андрей Трой. При этом он обратил внимание, что компанией все еще не решены вопросы с платформой B. Так, например, из-за нехватки комплектующих сборка Lada Granta 2022 модельного года в комплектации Classic идет без ABS и подушек безопасности.

«В этом случае начинать разработку платформы С, которая требует куда больше финансовых вложений, совершенно бессмысленно. Мы не знаем, будет ли платформа действительно российской, или «АвтоВАЗ» купит что-то либо еще более-менее живое, либо ушедшее с китайского конвейера. Насколько мне известно, научно-технический центр автокомпании приказал долго жить. Сам Renault все для этого сделал. Поэтому я сомневаюсь, что подобный центр удастся быстро восстановить», — сказал Андрей Трой.

Кроме того, эксперт заметил, что на создание новой платформы «АвтоВАЗу» потребуется как минимум несколько лет.

«Они говорят, что перспектива длительная, но насколько? Если она измеряется парой, тройкой лет, то эти планы можно считать "наполеоновскими". Если пятилетиями и десятилетиями, то, вероятно, шанс есть. В вопросе создания новой платформы я настроен крайне скептически. Кроме того, машины на ней будут кратно дороже. Вряд ли кто-то в здравом уме "побежит" покупать Lada, если рядом будет продаваться что-то иностранное, за те же деньги, а то и дешевле. Да и по качеству лучше», — резюмировал он.

«АвтоВАЗ» — не единственная в мире автомобильная компания, которая испытывает проблемы с комплектующими. Данная тенденция стала повсеместной, уверил Андрей Трой, и требует реакции. Кроме того, «АвтоВАЗ» очевидно ограничен в вопросе лицензий и соглашений после ухода Renault. Однако вместо решения насущных вопросов, возникают неоднозначные планы, в том числе и о создании кроссовера. Напомним, ранее Максим Соколов отмечал, что несмотря на соглашение с бывшими французскими партнерами, по которому «АвтоВАЗ» может выпускать Duster, а также ряд других моделей под брендом Lada, от некоторых линеек автомобилей российской компании пришлось отказаться.

«При этом Соколов заявляет, что c Duster такие же проблемы с комплектующими как с Lada XRAY. Если вспомнить, какие реально были трудности с последней приведенной им в пример моделью, а она была плохая и не продавалась, то сравнивать данные машины вообще нельзя. У Duster репутация совершенно иная, продажи огромные. С кроссовером может получиться так же, как с Lada XRAY. Ее тоже анонсировали как кроссовер, хотя у машины был передний привод, то есть называться «кроссовером» такая модель в принципе не может. Если «АвтоВАЗ» такое же выпустит на базе Lada Vesta, продажи будут вновь безобразные», — уверен Андрей Трой.

Тем не менее автоэксперт полагает, что сам уход Renault не повлияет на популярность «товаров» от «АвтоВАЗ» в вопросе репутации брендов.

«Эти машины рассчитаны на покупателя с небольшим достатком. В данном случае на качество не так сильно обращают внимание, лишь бы авто ехало. Поэтому репутация "АвтоВАЗ" останется на том же уровне, но вполне реально, что сами машины станут хуже. Дело в том, что взаимоотношения компании и поставщиков достаточно сложные. Поэтому последним проще поставлять что-то полукондиционное, а "АвтоВАЗ" легче принимать это на конвейер. При этом мне кажется, что на заводе спят и видят, что санкции снимут и Renault выкупит предприятие обратно», — заключил Андрей Трой.

Производство «АвтоВАЗ» может быть неокупаемым

Автомобильный эксперт Максим Пастушенко считает, что сложность процесса создания новой платформы «АвтоВАЗом» заключается даже не в сложности поставленной задачи или в ее финансировании. Главный вопрос кроется в окупаемости проекта.

«На данный момент возможности «АвтоВАЗ» позволяют выпускать до 1 млн машин в год максимум. Их нужно куда-то продавать. Будет ли спрос в таком объеме на продукцию? Не уверен, учитывая, что она на данном этапе она будет весьма нетехнологичной. При этом остается необходимость в срочном насыщении рынка такси и каршеринга. Несмотря на то, что машины «АвтоВАЗ» подходят для данного сегмента, пока компания не будет способна выпускать нужные именно в этом секторе объемы. Тем более на новой платформе», — заметил он.

Максим Пастушенко напомнил, по нынешним меркам автомобиль устаревает через 3-4 года и требует модернизации. Кроме того, зачастую новые модели авто создаются на предыдущих наработках. Все это делает вопрос об окупаемости проекта новой платформы «АвтоВАЗ», которая фактически создается с нуля, еще не имеет достаточной компонентной и сервисной базы, еще более острым.

«Пока я не представляю, как сделать подобный проект выгодным, чтобы он не выглядел как «работа ради работы». Хотя она нужна. Возможно, если государство будет участвовать, что-то получится. С другой стороны, вероятно, речь про рентабельность даже не идет. Весь этот процесс нужен ради того, чтобы сохранить автомобильную промышленность, либо дотянуть ее до современного уровня, спасти рынок и остаться в нем. Это задача государственной важности», — заключил он.

«АвтоВАЗу» необходимо продолжать работу

С коллегами не согласился руководитель пресс­службы АА «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов. Он указал, что сейчас «АвтоВАЗ» старается решать не только текущие проблемы, но и думать на перспективу. Поэтому частично слова Максима Соколова о планах компании выглядят оправданными.

«С другой стороны, то, что в заявлении главы компании упоминается С-класс, вызывает определенные вопросы, так как на этот сегмент приходится всего лишь 3% от общих продаж новых легковых автомобилей в РФ. Возможно, таким образом "АвтоВАЗ" в будущем планирует заполнить эту нишу и уйти от внутренней конкуренции между моделями», — заметил эксперт.

Азат Тимерханов полагает, что в краткосрочной перспективе упор компании будет сделан на те модели, которые реально производить в нынешних условиях.

«Прежде всего, это упрощенные версии Granta и Niva. Сейчас самое главное, чтобы "АвтоВАЗ" хоть что-то производил. Со временем же, когда предприятие найдет альтернативных поставщиков, можно будет вернуться и к вопросу остальных моделей. По Duster ситуация сложнее — это все-таки платформа Renault. Чтобы его производить, нужно участие французской компании, но санкции не позволяют это делать», — считает он.

Эксперт позитивно оценил идею о создании нового кроссовера. Однако для реализации данного плана «АвтоВАЗу» будет необходимо найти альтернативных поставщиков.

«При производстве Vesta использовалось немалое количество импортных комплектующих, которые из-за санкций теперь недоступны. Именно по этой причине запуск обновленной Vesta перенесли на 2023 год», — заметил Азат Тимерханов.

Эксперт также уверен, что спрос на модели «АвтоВАЗ» останется по-прежнему высоким хотя бы потому, что на авторынке остается все меньше выбора.

« К тому же "АвтоВАЗ" по-прежнему имеет сильное конкурентное преимущество — низкую цену автомобилей. В нынешних условиях это особо важно», — заключил он.