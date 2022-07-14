Депозитарий Clearstream возобновит конвертацию расписок российских эмитентов

Международный депозитарий Clearstream планирует с 18 июля возобновить конвертацию расписок российских эмитентов. Как сообщается на его сайте, решение было принято после того, как Национальный расчетный депозитарий (НРД) отказался взимать комиссию за конвертацию. Поскольку экономической выгоды НРД получать не будет, в ЕС сочли такие операции допустимыми в рамках действующих санкций.

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«НРД опубликовал сообщение о том, что до 31 июля 2022 года включительно НРД не будет взимать плату за услуги по переводу российских акций на счета депо агентов DR-программ или с этих счетов. Учитывая, что НРД не получит никакой экономической выгоды в результате выполнения инструкции по конвертации, компетентные органы считают конвертацию депозитарных расписок допустимой в рамках действующих санкций ЕС», — сообщили в Clearstream.

НРД попал под санкции Евросоюза в июне, после чего международные депозитарии прекратили конвертацию депозитарных расписок по российским бумагам.

«Clearstream рассчитывает возобновить обработку поручений на конвертацию депозитарных расписок с 18 июля 2022 г. при условии получения от агентов DR заверений в отсутствии экономической выгоды для НРД. Clearstream предоставит держателям соответствующих DR обновленные уведомления на основании заверений, полученных от агентов DR», — говорится в сообщении депозитария.

