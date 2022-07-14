Доллар против доллара

Резервный банк Новой Зеландии в очередной раз повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 2,5%. Это был вполне ожидаемый шаг регулятора, и новозеландский доллар остался стабильным — около отметки 0,612 за доллар США на фоне сдержанной реакции рынка. Это уже шестое повышение ставки подряд, причем центральный банк заявил, что продолжит ужесточать монетарные условия для поддержания стабильности цен и поддержки максимально устойчивой занятости.

Экономисты, пишет Tradingeconomics, сейчас прогнозируют еще одно повышение ставки на 0,5 пункта в августе, и это станет самым агрессивным ужесточением денежной политики РБНЗ с момента введения официальной ставки в 1999 году. Между тем, новозеландский доллар остается близко к своим самым низким уровням более чем за два года, поскольку сырьевые валюты остаются под давлением агрессивных планов ужесточения политики Федеральной резервной системы США и растущего риска глобальной рецессии.

Не интегрируйся — не пострадаешь

Основу экономики Новой Зеландии составляют обрабатывающая и пищевая промышленность, сельское хозяйство и туризм, напоминает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Около 20 % производимой в стране продукции поставляется на экспорт. Наибольшую долю в импорте Новой Зеландии занимают нефтепродукты и топливо.

То есть, экономика страны достаточно диверсифицирована, однако высокая зависимость от энергетических поставок привела к тому, что на фоне активного подорожания энергоносителей новозеландский доллар устойчиво снижается к американскому с начала 2021 года. Весной нынешнего года усиление восходящей динамики нефтяных и газовых цен привело к ускорению снижения новозеландской валюты, в результате чего она обновила двухлетний минимум к доллару США.



В последние недели наблюдается падение котировок нефти и других сырьевых товаров, вызванное угрозой замедления глобального экономического роста и рецессии крупных экономик, констатирует Бабин. Это способно ударить и по новозеландской экономике, так как она плотно интегрирована в мировую. Поэтому, скорее всего, в долгосрочной перспективе пара NZD/USD опустится в район 13-летнего минимума 0,547. Впрочем, в краткосрочной перспективе возможна восходящая коррекция к 0,625—0,63.

Новозеландец против американца

Новозеландский доллар испытывает воздействие с двух противоположных сторон, указывает, в свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. С одной стороны, растущая инфляция, достигшая 30-летнего максимума 6,9%, вынудила Резервный банк (РБНЗ) 13 июля повысить процентную ставку. Такие действия, как правило, приводят к укреплению валюты — активы, номинированные в ней, становятся более доходными, привлекательными. Причём РБНЗ прогнозирует дальнейшее увеличение ставки до 3,5% к концу 2022 года и далее до 4%.

Однако, отмечает эксперт, рынок сейчас в большей степени ориентируется на динамику американского доллара. А он растёт неудержимо. Причины этого — ужесточение денежной политики Федрезерва и покупки доллара как защитного актива из-за рисков рецессии в мире, геополитической напряжённости, энергетического и продовольственного кризиса.

Дополнительный импульс американцу придали вышедшие в среду данные по потребительской инфляции. Она подскочила в июне с 8,6% до 9,1%. Это воспринято инвесторами как предвестник ещё более сильного увеличения ставки ФРС. Индекс доллара DXY — его отношение к шести основным валютам — поднялся 14 июля с 108 п. к 108,4 п.

В результате ФРС побеждает РБНЗ, констатирует Гойхман. Сила американца, продолжающего мощный нисходящий тренд пары NZD/USD, давит на новозеландца: котировки находятся в районе 0,61 — на крайне низких уровнях мая 2020 года, разгара паники в связи с COVID-19. Вердикт РБНЗ лишь ограничил падение новозеландца, не дав уйти паре ниже предыдущего минимума 0,6080.

В четверг может оказаться значимой информация об индексе цен производителей в США, а в пятницу — данные по розничным продажам и промпроизводству в США. Но поскольку новозеландский доллар проявил в последние дни редкое для других ведущих валют «упрямство» в противодействии американцу, можно предполагать стабилизацию курса и даже определённую коррекцию вверх, полагает Гойхман. Она может дойти до 0,62- 0,63, что, впрочем, не отменяет общей направленности тренда на понижение и штурма в перспективе отметок 0,6 и ниже — по мере дальнейшего ужесточения политики ФРС.