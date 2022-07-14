Правительство Драги на краю пропасти

Правящая коалиция в Италии на грани развала. Причиной нового политического кризиса на Апеннинах может стать популистская партия «Движение пяти звезд», которая угрожает покинуть коалиционное правительство в крайне тяжелый для Италии момент. Оно заявило о бойкоте сегодняшнего голосования в парламенте, поражение в котором может привести к голосованию по вотуму доверия кабинету Марио Драги.

В последние недели резко испортились отношения между премьер-министром Марио Драги и лидером «5 звезд» и бывшим главой правительства Джузеппе Конте. Депутаты от «5 звезд» требуют от него выйти из коалиции и присоединиться к оппозиции, считая, что это повысит рейтинг партии.

Голосование в Сенате, верхней палате парламента Италии, 14 июля по важному закону о стоимости жизни является решающим испытанием для правительства Драги. Закон, напомним, подразумевает выделение 26 млрд евро на борьбу с инфляцией. В среду вечером Конте заявил, что «5 звезд» все же решило бойкотировать голосование.

«Драги, похоже, готов к диалогу,- подчеркнул Джузеппе Конте,- но одних слов недостаточно. Нам нужны конкретные дела».

Популистов в законе не устраивает то, что он может причинить вред окружающей среде. В законе, к примеру, говорится о строительстве нового мусоросжигательного завода для Рима.

На прошлой неделе Конте отправил Драги письмо, в котором написал, что испытывает «глубокий политический дискомфорт» от работы в правящей коалиции. «5 звезд» предъявили премьеру список требований, нечто вроде ультиматума, среди которых размер минимальной зарплаты, повышение бюджетных расходов и гарантии по главным пунктам их программы: соцвыплатам и переходу к «зеленым» домам.

Конте также написал, что партия хочет сохранить союз с ЕС и НАТО, но не хочет быть их пассивным участником и выполнять решения других. Есть в письме и заявление о «необратимом разрыве» между Западом и остальным миром.

Конте ответил, что готов обсуждать МРОТ, но исключает рост расходов правительства. Он также выразил возмущение ультиматумом.

Если Конте выполнит угрозу и его однопартийцы не будут голосовать, то Драги, скорее всего, предстоит тяжелый разговор с президентом Италии Серджо Маттареллой. Глава государства попросит премьера провести голосование по вотуму доверия кабинету.

Теоретически Марио Драги может сохранить большинство в парламенте и без «5 звезд», но он уже неоднократно заявлял, что в случае выхода из правящей коалиции «5 звезд», он откажется возглавлять следующее правительство. Между тем, правая партия «Лига» 13 июля тоже заявила, что не будет участвовать в работе нового кабинета. Это значит, что придется проводить досрочные выборы.

Большинство политологов считают, что проведение досрочных выборов в этом году маловероятно, потому что в Италии выборы никогда не проводятся осенью. В это время правительство обычно работает над бюджетом на следующий год.

Профессор политической истории из столичного университета Луисса Джованни Орсина считает, что скорее всего будет найден компромисс, потому что никто из политиков не хочет нести ответственность за очередной политический кризис на полуострове в самый разгар пандемии, военных действий на континенте, засухи, энергетического кризиса и скорого принятия нового бюджета.

Одним из таких компромиссов может стать изменение решения «5 звезд» по сегодняшнему голосованию в Сенате. Конте может передумать и не торопиться с выходом из правительства в надежде, что Драги пойдет на уступки.

Если же «5 звезд» все же откажутся голосовать и правительство потерпит поражение, то, считает Орсина, то Драги все равно может остаться главой кабинета из чувства долга перед страной.

«Если Маттарелла попросит его остаться ради интересов государства,- объясняет Джованни Орсина,- и у него будет большинство, то госслужащему будет трудно сказать: «Нет». В конце концов, кто-то же должен руководить государством».

