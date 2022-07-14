Эксперт рассказал о возросшей зависимости Европы от угля

Игорь Юшков – ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности эксперт Финансового университета – прокомментировал решение ФРГ отказаться от импорта из России угля и нефти до конца этого года.

Как напомнил эксперт в интервью Радио «Комсомольской правда», официально страны Евросоюза ввели запрет на импорт нашего угля с 10 августа.

«Но это такие, скорее, голословные заявления, – считает специалист. – С одной стороны, европейцы, конечно, заключали контракты на поставки. Но, с другой – уголь сейчас очень востребован во всем мире, именно поэтому он стоит очень дорого».

По мнению Юшкова, для Берлина именно Москва была основным поставщиком угля. А проблема для немцев и всех европейцев заключается ещё и в том, что они последний месяц увеличивают потребление угля, то есть зависимость от импорта у них еще больше становится.

Эксперт также отметил, что страны ЕС пытаются сэкономить сейчас газ, в этой связи уголь стал очень востребован в Европе – доля «голубого топлива» в энергобалансе только выросла.

Получается, как подчеркнул он, что Европе уголь нужен ещё больше, но она отказывается от основного поставщика, и вот как здесь будет происходить процесс нормального функционирования европейской энергетики, большой вопрос.

«Пока в хранилищах при электростанциях ещё остаются запасы угля, но если они будут активно проедать его, отказавшись от импорта из РФ, то здесь вновь возникнут огромные вопросы к отопительному сезону. Конечно, без электричества они мгновенно не останутся. Но как минимум платить придётся ещё больше, а цены на энергию в Старом Свете и так уже очень высокие», – резюмировал ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности.

Как ранее писал «Эксперт», Польша, оказавшаяся от импорта угля из России, сейчас испытывает серьёзные проблемы с этим ценнейшим топливом. В частности, польские компании вынуждены были ограничить продажу угля.

По словам заместителя министра государственных активов Петра Пызика, невозможно в одночасье восполнить отсутствие импорта из России добычей в польских шахтах. Он также признал, что ситуация на рынке сложная, и у потребителей есть серьёзные проблемы с покупкой сырья.

«Компании, учитывая текущий интерес к углю, превышающий их текущие возможности, приняли решение ввести ограничения на его продажу для того, чтобы обеспечить топливо на следующий отопительный сезон как можно большему количеству клиентов», – пояснил Пызик.

При этом он отметил, что польские производители намерены увеличить добычу угля в стране уже в текущем году.