Фонд социального страхования объединили с ПФР

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

Документ, в котором говорится о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования, опубликован на портале правовой информации.

Предполагается, что объединение ПФР и ФСС ускорит получение социальных услуг и сделает процесс более удобным в том числе благодаря созданию единых офисов обслуживания.

Депутаты Государственной думы одобрили инициативу о создании единого Социального фонда в начале июля. Законопроект был внесен правительством РФ в мае; в первом чтении его приняли 8 июня, во втором — 29 июня.

Согласно прогнозам главы комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова, реформа позволит увеличить размер соцпособий к 2025 году в 1,5 раза.

Вместе с тем, по словам партнера юридической компании «Генезис» Василия Сосновского, слияние фондов увеличит налоговую нагрузку на бизнес, что снизит его доходы, которые и так в среднем падают в связи с экономическим кризисом. В Минтруде прогнозируют увеличение в 2023 году суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на 28,1 млрд рублей, а на социальное страхование — на 113,3 млрд. На практике, уверен Сосновский, бизнес будет искать лазейки, чтобы снизить налоговую нагрузку.