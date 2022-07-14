Глава Ericsson рассказал, что компания потеряла $113 млн из-за приостановки деятельности в РФ

Приостановка операций в России на неопределенный срок обошлась шведской Ericsson в 1,2 млрд шведских крон, или $113 млн.

Об этом рассказал в интервью изданию Dagens Nyheter гендиректор телекоммуникационной компании Бёрье Экхольм.

«Это стоит 1,2 млрд шведских крон. Примерно на столько сократились операции в России», — заявил Экхольм. По его словам, в данный момент компания рассматривает возможность восстановления позиций в Китае. «Они ушли далеко вперед с 5G. Посмотрим, сможем ли присоединиться к ним», — пояснил глава Ericsson.

В отчете компании за второй квартал 2022 года, опубликованном на ее сайте, отражена обозначенная Экхольмом цифра в 1,2 млрд крон. «Продажи в сфере цифровых услуг снизились из-за приостановки бизнеса в России», — уточняется в отчете Ericsson. Сообщается, что операционная прибыль компании составила 7,3 млрд крон ($780 млн), что немногим меньше прогноза аналитиков в 8 млрд ($850 млн), но больше, чем данные за тот же период 2021 года (5,8 млрд крон, или $620 млн). Чистая прибыль компании во втором квартале 2022-го выросла на 22%. В апреле — июне ее чистая прибыль достигла 4,5 млрд шведских крон ($426,3 млн).

В прошлом году продажи Ericsson в РФ составили 4,1 млрд крон ($386,8 млн). Компания объявила об уходе из РФ в середине апреля. По данным источников «Коммерсанта», доля шведского производителя на российском телекоммуникационном рынке достигала 20%.