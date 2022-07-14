Инфляция в США обновляет сорокалетние максимумы

Давление на главный американский банк растет. О главы ФРС Джерома Пауэлла требуют принятия еще более радикальных и сильнодействующих мер. Цены в американских магазинах в первом летнем месяце выросли на 9,1%. Статистика по инфляции резко повысила вероятность того, что ФРС срочно пересмотрит планы и повысит учетную ставку в июле сразу на целый процент!

Июньская инфляция оказалась выше прогнозов экономистов, рассчитывавших на 8,8%. Такого высокого и быстрого роста по сравнению с цифрами годовой давности в США не было с ноября 1981 года. Цены в июне увеличились на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, т.е. сильнее чем в мае, когда они выросли на 1%. Базовая инфляция в первый летний месяц увеличилась на 0,7%, тоже сильнее, хотя и ненамного по сравнению с маем – 0,6%. В пересчете на год это 5,9%, т.е. приблизительно столько же, сколько было в мае – 6%. Но это слабое утешение, по мнению главы отдела исследований Barclays Майкла Понда.

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Джерому Пауэллу теперь придется удвоить усилия в борьбе за стабилизацию цен. Впрочем, ему не привыкать. В мае руководство ФРС, напомним, отказалось от запланированного повышения учетной ставки на полпроцента в пользу 0,75%. Последний раз сразу на 75 пунктов ставка повысилась в 1994 году. До появления данных по июньской инфляции в ФРС планировали июльское повышение на уровне 0,75%, но теперь, вполне возможно, ее тоже увеличат на 25 пунктов до 1%.

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Рост энергетического индекса на 7,5% дал почти половину роста общей инфляции. Цены на нефть выросли в июне на 11,2%, а на продукты – на 1%. Продолжили рост цены как на новые, так и на подержанные автомобили: 0,7% и 1,6% соответственно.

Особенно беспокоит экономистов рост цен на услуги, за исключением цен на электроэнергию. Они выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,5% по сравнению с июнем 2021 года. Значительную часть роста этой инфляции дали расходы на жилье, увеличившиеся в прошлом месяце на 0,6% или на 5,6% в годовом исчислении. Это самый сильный рост с февраля 1991 года.

Выросли и цены на транспортные услуги с медицинским обслуживанием. Редкое исключение – цены на перелеты, которые в первом летнем месяце снизились на 1,6%, правда, после двузначного роста в апреле и мае. После резкого роста снизились и цены на продовольствие.

Администрация Джо Байдена, популярность которого упала до рекордных минимумов, пытается сейчас успокоить американских избирателей заявлениями о том, что в июле инфляций резко снизится после резкого падения цен на энергоресурсы и другое сырье. Цена барреля нефти марки Brent, взлетевшая в марте до 140 долларов, сейчас, например, опустилась ниже 100.

«Несмотря на то, что сейчас данные по общей инфляции очень высокие, они уже устарели»,- говорится в заявлении президента Байдена, опубликованном 13 июля. Он также напомнил американцам, что рост цен происходит на всей планете, а не только в Соединенных Штатах.

«Борьба с инфляцией – моя приоритетная задача,- заверил Джо Байден соотечественников.- Нам необходимо больше прогресса в этой борьбе. Причем, его необходимо делать быстрее. Необходимо взять рост цен под контроль».

По мнению Майкла Понда, июньский отчет по инфляции повышает вероятность «очень ястребиного ответа» ФРС. Главный банк Америки предпринимает меры по снижению своего 9-триллионного баланса, а также усиливает риторику о приверженности к борьбе с инфляцией и все чаще заявляет о желании даже рискнуть при этом восстановлением экономики.

В последние дни и недели в ФРС начал признавать, что, похоже, не обойтись без роста безработицы. Об этом, к примеру, говорилось в недавнем прогнозе. ФРС прогнозирует рост безработицы с очень низких 3,6% сейчас до немногим более чем 4% к концу 2024 года. Причем, многие экономисты считают, что уровень безработицы через полтора года будет не 4 с небольшим процента, как говорят подчиненные Пауэлла, а скорее совсем близко к 5%.