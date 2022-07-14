Израильский военный стратег назвал главные факторы победы России в спецоперации на Украине

Известный израильский историк и военный стратег Мартин ван Кревельд назвал главные факторы, которые указывают на победу России в спецоперации на Украине.

В статье для издания Die Welt, выдержки из которой публикует РИА Новости, специалист отметил, что Киев следует заранее проигрышной для себя стратегии обычных военных действий против значительно превышающей её по силе России.

«Все мечты украинских политиков выйти таким образом на границы 1991 года несбыточны из-за подавляющей мощи российской армии», – подчеркнул он.

По его мнению, если учесть, что на каждый украинский орудийный залп россияне пока что отвечают десятью, вышеописанную стратегию иначе, чем «рецептом для поражения" не назовёшь». Как отметил он, это лишь один из пяти факторов, которые указывают на победу нашей страны в конфликте с Украиной.

При этом ван Кревельд уверен, что украинский конфликт будет долгим, а победит в нём тот, у кого окажется «дыхалка» бегуна на длинные дистанции плюс способность выдерживать долгие нагрузки».

Военный стратег считает, что сейчас по этим показателям выигрывает Россия. Среди других факторов, указывающих на провал Украины, эксперт указал устойчивость экономики РФ к санкциям и нарастающие проблемы у западных стран после введения этих ограничительных мер, а также сложности со снабжением у украинской стороны.

Как ранее писал «Эксперт», ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми оценил изменившуюся тактику российской армии в ходе специальной военной операции на Украине, объяснив, почему поменялись отдаваемые приказы.

По его словам, все уже обратили внимание на то, что приказы с начала спецоперации России на Украине кардинально изменились.

«Сегодня приказы российским войскам – уничтожить украинскую армию, подчеркнул он. – То есть приказ не подавить и взять ту или иную позицию ВСУ. То есть, вы войдёте на позицию ВСУ, когда там не останется ни одного живого солдата. Или они погибнут, или они уйдут. Если для этого потребуется ещё несколько дней, так пусть будет ещё несколько дней. Никто никуда не торопится».

Ветеран израильской разведки также отметил, что в последнее время ВСУ несут всё большие и большие потери и скоро можно будет говорить о практически полном их уничтожении.