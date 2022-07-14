Контейнерооборот терминалов Global Ports в январе — июне снизился на 22,6% в годовом исчислении

Консолидированный контейнерный грузооборот группы Global ports за I полугодие 2022 года снизился на 22,6% в годовом выражении, до 611 тыс. TEU.

Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет ТАСС. Отмечается, что российский рынок контейнеров за I полугодие упал на 17,3%, до 2,2 млн TEU.

По итогам II квартала текущего года консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов Global ports снизился на 40,8%, до 248 тыс. TEU; российский контейнерный рынок за этот период упал на 34,9% и составил около 0,9 млн TEU.

«На фоне глобальной и локальной геополитической напряженности и значительного сокращения судозаходов ключевых морских линий в порты России как российский контейнерный рынок в Балтийском бассейне, так и терминалы группы, расположенные в Северо-Западном регионе, во втором квартале 2022 года показали существенное снижение объемов перевалки контейнеров, автомобилей и Ро-Ро грузов, в то время как перевалка контейнеров на Дальнем Востоке, в том числе на ВСК, хотя и подверглась негативному влиянию в связи с эпидемиологическими ограничениями, действующими в Китае, оставалась более устойчивой», — говорится в пресс-релизе группы.

ВСК (ООО «Восточная Стивидорная Компания», входит в Global Ports) — один из крупнейших контейнерных терминалов на Дальнем Востоке.

Global Ports Investments PLC — ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту. Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, а также в ключевых регионах внешнеторговых грузопотоков. Группа управляет пятью контейнерными терминалами в РФ и двумя объектами в Финляндии.