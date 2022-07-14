Мертвая зыбь: рынок штормит в отсутствие ветра

Как и ожидалось, утренний рост российского рынка акций, вызванный частичной фиксацией прибыли по «коротким» позициям, не получил продолжения. Очень скоро продажи акций возобновились, чему способствовало ухудшение внешнего фона.

Статья по теме: Инфляция в США обновляет сорокалетние максимумы

Как это бывает практически всегда в последние месяцы, по никому не понятным причинам крупные инвесторы отыгрывают важные мировые новости на следующий день. Сегодня наступило время распродаж после вчерашней публикации данных о росте инфляции в США до максимумов за 41 год.

Котировки всех рисковых активов сегодня сильно просели. В частности, нефть потеряла более 2% стоимости, уйдя к важной отметке $97 за баррель. Еще несколько долларов вниз — и спекулянты попробуют активно сыграть на понижение котировок, а крупные нефтяные компании начнут продавать нефтяные контракты для хеджирования стоимости будущих поставок.

Котировки никеля сегодня вообще улетели вниз на 7%. Но тем удивительнее выглядит тот факт, что акции «Норникеля» стали самой сильной «голубой фишкой», подорожав на 0,7%. С 24 июня акции ГМК подешевели более чем на 20%, что для компании такого уровня очень много. Сегодня разворот бумаги произошел от психологически важной отметки 15 тыс. руб. Но пока складывается впечатление, что рост стал следствием закрытия шортов. Техническая поддержка по «Норникелю» расположена в районе 14,4 тыс руб.

Из высоколиквидных акций с ростом капитализации закрылась Мосбиржа (+0,4%). В свете отсутствия нерезидентов на российских торгах бумага выглядит неинтересно, поскольку без иностранных инвесторов биржа не сможет выйти на досанкционные обороты торгов и прибыль.

В условиях рисков введения верхней планки цены на российскую нефть и падения нефтяных котировок, снижением завершили день «Роснефть» (-1,7%) и «Лукойл» (-1%).

Наибольшие потери понесли акции черных металлургов. Это по-прежнему самый слабый сектор российской экономики, и от бумаг этих компаний стоит избавляться до тех пор, пока рубль не начнет сильно падать, либо власти не затеют реализацию какой-нибудь крупной программы, требующей много металла.

В целом, Индекс Мосбиржи сегодня потерял 0,5%, и продолжает упорно идти к «круглой» отметке 2000 пунктов. Не исключено, что где-то в этом районе к покупкам приступят крупные долгосрочные инвесторы. Ситуация напоминает мертвую зыбь — сильное волнение в отсутствие штормового ветра определенного направления.

Рубль провел сегодня очень вялую сессию на пониженных объемах торгов, хотя с утра пытался укрепиться. Дневная амплитуда колебаний пары доллар-рубль составила около одного рубля.

Похоже, что экспортеры, которым на следующей неделе надо начинать платить налоги в бюджет, ждут более привлекательного для себя курса, надеясь, что рублевые спекулянты возьмутся активно покупать доллар на падении нефти. Но спекулянты прекрасно понимают, что во второй половине месяца на торги в любой момент может выйти очень крупный продавец валюты, который тут же перечеркнет зарождающийся нисходящий тренд рубля.

Таким образом, на валютном рынке сложилось равновесие, которое должно вылиться в относительно сильное движение. Возможно, это произойдет завтра, если на внеочередном заседании Госдумы будет обсуждаться какой-то очень важный политический вопрос.