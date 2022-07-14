Международные резервы РФ уменьшились после переоценки на $14 млрд

Международные резервы РФ на 8 июля составили $572,7 млрд, сократившись за неделю на 2,4% или на $14,1 млрд. Это следует из статистики, представленной на сайте Центробанка. Из комментария регулятора следует, что снижение произошло в результате отрицательной переоценки.

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«Объем международных резервов по состоянию на 8 июля составил 572,7 млрд долларов США, сократившись за неделю на 14,1 млрд долларов США, или на 2,4%, под воздействием отрицательной переоценки», — говорится в комментарии ЦБ.

На 1 июля международные резервы РФ оценивались в $586,8 млрд, на 24 июня — в $586,1 млрд, месяц назад, 10 июня — в $594,6 млрд. Все это время объем резервов менялся в результате финансовых переоценок.

Согласно данным Центробанка, исторического максимума в $643,2 млрд золотовалютный запас РФ достиг 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля объем резервов снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

