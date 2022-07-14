Москва, Киев, Анкара и ООН договорились о разминировании Украиной портов для вывоза зерна

План по восстановлению экспорта зерна через Черное море предусматривает разминирование Украиной портов и подходов к ним, а также прекращение огня и создание «зерновых коридоров» для перевозящих сельхозпродукцию судов.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в руководстве ООН и Турции, на прошедших накануне, 13 июля, переговорах представителей Москвы, Киева, Анкары и ООН в Стамбуле было достигнуто «всеобъемлющее соглашение» по этому вопросу. Согласно договоренностям, зерно может быть отправлено из трех украинских портов «в конвоях, сопровождаемых украинскими кораблями, с прекращением огня для защиты судов в пределах географических границ и некоторыми операциями по разминированию». Турецкие военные, в свою очередь, будут инспектировать заходящие в украинские порты пустые суда, чтобы исключить их использование для поставок оружия Киеву другими странами, чего опасается Москва. Координационный центр по реализации достигнутых договоренностей будет создан в Стамбуле, передает «Интерфакс».

Отмечается, что технические детали соглашения пока на проработаны. В частности, в настоящий момент необходимо решить, как именно будет осуществляться разминирование. Изначально Киев заявил представителям ООН, что безопасный проход через созданные Украиной минные поля может быть нанесен на карту, однако, по словам собеседника издания, «так называемые плавающие мины также должны быть обезврежены».

Кроме того, несмотря на то что встреча завершилась выработкой параметров решения «зернового вопроса», договоренности не закреплены на официальном уровне президентом России. «Самое главное, что нам все еще нужен зеленый свет от Путина», — отметил источник газеты.

По словам турецкого министра обороны Хулуси Акара, представители Турции, РФ и Украины планируют провести еще одну встречу на следующей неделе; это может произойти во время встречи Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Тегеране.