Nasdaq: мягкой посадки не будет

Для американского фондового рынка данные об инфляции должны были стать главным событием не только среды, но и всей недели. Они могли дать инвесторам ключ к пониманию того, какой будет политика ФРС в обозримом будущем. Так и произошло – вот только статистика оказалась хуже, чем ждали даже многие пессимисты.

Взлет темпов роста потребительских цен с 8,6% в мае до 9,1% в июне обещает проблемы акциям. Последние данные с рынка труда выглядят обнадеживающе для ФРС с ее двойным мандатом (занятость и ценовая стабильность). С инфляцией же все обстоит, как выяснилось, куда хуже, чем казалось: все-таки она не только выросла больше ожиданий, но даже и вышла на максимум с ноября 1981 года. А в то время ставка ФРС вообще-то была не 1,5-1,75%, как сейчас, а 13%.

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Неделю назад срочный рынок даже не рассматривал возможность ее подъема в июле более чем на 75 базисных пунктов. Но к вечеру среды, согласно данным CME FedWatch Tool, он уже приписывал ее росту на 100 б.п. вероятность более 80%.

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Ускоренное ужесточение денежно-кредитной политики – это откачка ликвидности с рынков более высокими темпами, снижение оценок акций, падение облигаций и растущие риски глубокой рецессии. Рынки ценных бумаг, естественно, уже утром открылись заметным снижением. А затем случилось то, что заставило аналитиков придумывать правдоподобные объяснения. Начался мощный отскок.

Снижению доходности десятилетних U.S. Treasury (она, как известно, меняется обратно пропорционально котировкам) объяснения долго искать не пришлось: резкое ужесточение политики ФРС способствует спаду в экономике. Инверсия кривой доходности казначейских обязательств на отрезке 2 – 10 лет, известная как предсказатель рецессий, как раз достигла в среду максимума с 2000 года. Десятилетние U.S. Treasury приносили на 24 б.п. меньше, чем двухлетние.

Но для объяснения одновременного с этим роста технологических акций, которым ни высокие ставки, ни рецессия, ни даже инфляция категорически не полезны, пришлось напрягать фантазию. Ведь Nasdaq, терявший поначалу более 2%, уже вышел ближе к вечеру в положительную область.

В ход пошло все: от оценок акций, ставших будто бы уже достаточно привлекательными, до интересной версии о том, что рынок наконец-то понял: все худшее – позади. Были и вариации на последнюю тему. Например, что в цены просто заложено слишком много негатива. Еще в пятницу, согласно модели JPMorgan, индекс S&P 500 отражал 72-процентную вероятность рецессии, тогда как казначейские облигации – только 28%.

«Можно было бы ожидать, что отчет по индексу потребительских цен, который мы видели, будет большим событием и приведет к уходу от риска, но рынок лишь пожал плечами, - говорил Reuters аналитик по инвестиционной стратегии Baird Росс Мэйфилд. – Очень ‘ястребиного’ поведения ФРС уже и так ждали».

Увлекательной была версия о том, что хотя быстрый и сильный подъем ставки вызовет рецессию, но зато и закончится ужесточение политики быстрее. ФРС при явных признаках спада не будет добивать экономику, предположили оптимистично настроенные аналитики, да и инфляция на фоне ослабления спроса поутихнет.

Собственно, некоторые утверждали, что июньские показатели инфляции – это и есть пик взлета темпов роста цен. Ссылались они при этом на падение котировок сырьевых товаров в последние недели. Вот только ловить сейчас пик инфляции аналитику почти столь же нерационально, как инвестору пытаться «поймать дно» на текущем медвежьем рынке.

Но ситуации на срочном рынке такие взгляды не противоречили. Из данных CME FedWatch Tool следует, что пик подъема ставок ожидается в декабре, а затем трейдеры ставят на снижение. Не так давно рынок назначал переход к смягчению лишь на следующее лето.

«Рынок ставок громко и ясно заявил: он считает, что ФРС будет более агрессивной, но в результате этого более агрессивного прогноза она добьется успеха раньше», - говорил в среду Bloomberg директор по торговле и исследованиям Harvest Volatility Management Майк Зигмонт.

Любопытно, что во вчерашних дискуссиях окончательно исчезла тема об исполнимости «мягкой посадки» экономики, ранее обещанной председателем ФРС Джеромом Пауэллом. Обсуждать здесь, похоже, действительно уже нечего. Вопрос лишь в глубине рецессии. Но и делать на таком фоне далеко идущие выводы из простого отскока акций едва ли стоит.

Тем более что вчера все оставляли за скобками то обстоятельство, что падение акций идет уже давно. Доля «шортов» в S&P 500 близка к многолетним максимумам, а закрытие их части на негативном событии, ради которого они и открывалась – дело совершенно естественное. И такой рост, даже если и выливается в яркое «медвежье ралли», обычно не слишком долговечен. На этот раз хватило нескольких часов.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик ближе к концу дня высказался перед журналистами в том смысле, что подъем на 100 б.п. будет обсужден во время заседания по ставке. Этого вполне хватило, чтобы акции вновь пошли вниз и индексы закрылись в «красной зоне»: Dow Jones Industrial Average упал на 0,67%, S&P 500 – на 0,45%, а Nasdaq Composite – на 0,15%.