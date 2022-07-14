На АЦБК начался второй этап обновления энергохозяйства

АО «Архангельский ЦБК» и АО «РОТЕК» приступили к реализации второго этапа обновления энергохозяйства комбината. Как говорится в сообщении компании, в результате выполнения данного этапа будут полностью выполнены пуско-наладочные работы на турбоагрегате №7 мощностью 60 МВт на ТЭС-1, а также заменен энергоблок №6 мощностью 30 МВт.

«Программа модернизации градообразующего предприятия призвана обеспечить эффективное и надежное энергоснабжение одного из крупнейших в России производителей целлюлозы и картона. В эксплуатацию будет введено современное оборудование, которое решит эти задачи, а также даст выраженный экологический эффект, минимизирует простои и позволит оптимизировать сервисный фонд. Мы благодарим заказчика за доверие, которое нам оказано», – отметил председатель совета директоров АО «РОТЕК» Михаил Лифшиц.

Турбоагрегат для ТЭС-й будет изготовлен в России - на Уральском турбинном заводе (УТЗ, входит в «РОТЕК»), он оснащен системой предиктивной аналитики «ПРАНА». Договоренность о поставке оборудования была достигнута в мае 2022 года. Проект модернизации ТЭС-1 оценивается более чем в 2 млрд рублей.

Как заявили на АЦБК, в течение следующего года «РОТЕК» также разработает документацию по устройству фундамента, монтажу самого турбоагрегата, трубопроводов, электрики и автоматизации. Турбина должна быть доставлена в Новодвинск в конце 2023 года и установлена на ТЭС-1 в 2024 году. Второй совместный проект по модернизации энергосистемы Архангельского ЦБК с «РОТЕК» и УТЗ вновь будет реализован без государственного субсидирования.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.