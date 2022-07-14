Нефть рухнула: инфляция переигрывает дефицит

В четверг котировки нефти Brent опускались до $94,5, а WTI — до $90,56 за баррель. Котировки впервые вернулись на уровни, предшествовавшие событиям на Украине. В прошлый раз на этой отметке WTI находилась 18 февраля этого года, а Brent — 10 ноября 2021-го.

По сравнению с закрытием среды падение составляло 5,4% и 5,6% соответственно, а от максимума дня — 5,9% и 6,6%. Случившийся затем отскок был тоже довольно резок, но на фоне снижения, идущего еще с июня с отметки $125,19 за баррель, он едва заметен — цены пока так и остаются ниже $100. И медвежья игра, вероятно, продолжится.

В четверг был пробит важный уровень поддержки, но затем котировки вернулись выше. Графически это похоже на разворот, однако для новой попытки есть все основания — как технические, так и фундаментальные.