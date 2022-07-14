Нефть рухнула: инфляция переигрывает дефицит

В четверг котировки нефти Brent опускались до $94,5, а WTI — до $90,56 за баррель. Котировки впервые вернулись на уровни, предшествовавшие событиям на Украине. В прошлый раз на этой отметке WTI находилась 18 февраля этого года, а Brent — 10 ноября 2021-го.
По сравнению с закрытием среды падение составляло 5,4% и 5,6% соответственно, а от максимума дня — 5,9% и 6,6%. Случившийся затем отскок был тоже довольно резок, но на фоне снижения, идущего еще с июня с отметки $125,19 за баррель, он едва заметен — цены пока так и остаются ниже $100. И медвежья игра, вероятно, продолжится.
В четверг был пробит важный уровень поддержки, но затем котировки вернулись выше. Графически это похоже на разворот, однако для новой попытки есть все основания — как технические, так и фундаментальные.
Данные о рекордной инфляции в США, достигшей 9,1%, вышедшие накануне, резко усилили опасения ускоренного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и рецессии, которая станет следствием этого. Разочаровывающее начало сезона отчетности только укрепило страхи относительно последней.
Первые отчеты о прибылях и убытках крупных банков в четверг оказались довольно неприглядными. Акции JPMorgan Chase упали на 4,3% после того, как банк увеличил резервы по безнадежным кредитам и приостановил выкуп акций, сигнализируя этим о перспективах. Акции Morgan Stanley упали на 1,4% на фоне резкого снижения доходов от инвестиционно-банковских услуг.
«Если банки являются барометром всей экономики, а также того, что мы, вероятно, увидим в других отчетах о доходах в будущем, это будет скверный квартал», — говорил CNBC главный инвестиционный стратег CFRA Сэм Стоволл.
Резкий подъем ставки ФРС дополнительно замедлит экономику. А срочный рынок после данных по инфляции уже закладывает в котировки возможность ее подъема на ближайшем заседании на 100 б.п. Одним из следствий этого является продолжающееся стремительное укрепление американской валюты, которое наносит дополнительный удар по прибылям компаний.
В четверг индекс доллара (курс к корзине из евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка) взлетел до нового 20-летнего максимума — 109,14. С начала года его рост составил уже 14,1%.
Это отражается на нефти, котирующейся в долларах, как прямо (цены в американской валюте должны становиться ниже), так и через падение спроса в крупнейшей экономике мира — уже есть признаки того, что высокие цены на бензин в США начинают сказываться на потреблении.
По данным Управления энергетической информации, спрос на бензин в США упал до самого низкого уровня для этого времени года с 1996-го — он даже ниже, чем в пандемийном 2020 году. При этом, благодаря мощным распродажам из государственных резервов, запасы сырой нефти выросли на 3,25 млн баррелей. Запасы в стратегическом нефтяном резерве США упали за неделю почти на 7 млн баррелей и достигли самого низкого уровня с августа 1985 года, но они еще несколько недель будут выбрасываться на рынок.
Правда, и цены на бензоколонках в США уже пошли вниз, но в ближайшем будущем это не должно серьезно помешать медвежьей игре: сигналы о падении спроса приходят и из других частей света. Еврокомиссия снизила прогноз экономического роста. Есть опасения по поводу распространения COVID-19 в китайских городах. При этом, как показывают таможенные данные, ежедневный импорт нефти в КНР в июне упал до самого низкого уровня с июля 2018 года.
«Нефть находится в свободном падении, поскольку данные о спросе стали слабее, а макроэкономические риски полностью подавляют фундаментально напряженный физический рынок, — говорила в четверг Bloomberg старший энергетический трейдер по энергетике в CIBC Private Wealth Management Ребекка Бабин. — Риски в течение ближайших недель выглядят смещенными в сторону понижения, и это заставляет даже самых убежденных быков оставаться в режиме ожидания».