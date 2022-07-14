США требуют от Китая и Индии, чтобы они меньше платили за российскую нефть

Коллективный Запад хочет создать нечто вроде картеля покупателей нефти, чтобы заставить Россию продавать нефть по установленной в Вашингтоне и Брюсселе цене, которая, естественно, будет значительно ниже рыночной. По замыслу авторов идеи создания максимальной цены на российскую нефть, она должна быть ниже и той дисконтной цены, по которой Россия продает свою нефть главным покупателям – Китаю и Индии, но не ниже цены, по которым российским нефтяникам будет невыгодно ее добывать.
Как обычно, Вашингтон и Брюссель не интересует мнение самой России по этому вопросу. Они пребывают в полной уверенности, что Москва, для которой уже закрыт северо-американский рынок и в декабре закроется и рынок Европы, согласятся продавать свою нефть по любой цене, лишь бы себе не в убыток. Похоже, американские и европейские стратеги совсем не рассматривают возможность того, что Россия вообще откажется продавать нефть по установленной Западом низкой цене. После этого цена барреля «черного золота» может взлететь, по разным оценкам, до 200 - 380 долларов и спровоцировать мировой экономический кризис.
Белый дом и Еврокомиссия понимают, что вероятность успеха их плана будет напрямую зависеть от количества вступивших в картель покупателей нефти стран. Причем, главной составляющей успеха, скорее всего, станет даже не количество участников, а присоединение к нему двух основных покупателей российской нефти: Китая и Индии.
«Одно дело, когда (российскую) нефть отказываются покупать США,- говорит экономист из университета Калифорнии (Сан-Диего) Джеймс Гамильтон,- но если Индия и Китай продолжают ее покупать, то на доходах России это не отразится».
О важности КНР и Индии говорила на днях заместитель госсекретаря по европейским и евразийским делам Молли Монтгомери: «Китай и Индия – импортеры российской нефти. Могу сказать, что мы очень активно работаем с нашими партнерами и союзниками над предложением (по ограничению цены на нефть из России)».
К тому же, по мнению заместителя госсекретаря по экономике и бизнесу Эрика Вудхауса, участие в схеме Китая и Индии сможет убедить присоединиться к ней и другие страны.
«Мы думаем, что страны, уже покупающие российскую нефть с дисконтом, очень заинтересует идея платить за нее еще меньше»,- объяснил агентству AP логику Запада заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
Министр финансов США Джанет Йеллен сейчас ездит по Индо-Тихоокеанскому региону и уговаривает азиатские и тихоокеанские страны присоединиться к коллективному Западу. Ей, к примеру, уже удалось, причем, естественно, без проблем уговорить Японию. Очевидно, что к коллективному Западу присоединится немало и других стран региона, но без участия в схеме Китая и Индии ее шансы на успех будут не так уж и высоки.
Министерство торговли КНР подтвердило, что вопрос ограничения цен на российскую нефть в начале июля обсуждался между Джанет Йеллен и китайским вице-премьером Лю Хэ. Вопрос этот сложный, говорится в заявлении, и должен решаться всеми сторонами, которые хотят ослабить напряженность на Украине.