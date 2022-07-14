США требуют от Китая и Индии, чтобы они меньше платили за российскую нефть

Коллективный Запад хочет создать нечто вроде картеля покупателей нефти, чтобы заставить Россию продавать нефть по установленной в Вашингтоне и Брюсселе цене, которая, естественно, будет значительно ниже рыночной. По замыслу авторов идеи создания максимальной цены на российскую нефть, она должна быть ниже и той дисконтной цены, по которой Россия продает свою нефть главным покупателям – Китаю и Индии, но не ниже цены, по которым российским нефтяникам будет невыгодно ее добывать.

Как обычно, Вашингтон и Брюссель не интересует мнение самой России по этому вопросу. Они пребывают в полной уверенности, что Москва, для которой уже закрыт северо-американский рынок и в декабре закроется и рынок Европы, согласятся продавать свою нефть по любой цене, лишь бы себе не в убыток. Похоже, американские и европейские стратеги совсем не рассматривают возможность того, что Россия вообще откажется продавать нефть по установленной Западом низкой цене. После этого цена барреля «черного золота» может взлететь, по разным оценкам, до 200 - 380 долларов и спровоцировать мировой экономический кризис.