Новое пришествие иранских авто

Тот факт, что озвученные накануне и всколыхнувшие автосообщество России планы по производству автомобилей иранских марок в Москве опровергнуты представителями завода «Москвич», вовсе не исключает выхода производителей из Ирана на российский рынок.

Наиболее перспективной в данном отношении является, пожалуй, продукция крупнейшей автомобилестроительной компании Исламской Республики Iran Khodro (IKCO). Например, автоэксперт Андрей Трой полагает, что у данной марки будущее в России есть.

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Спрос на Iran Khodro будет

«Насколько мне известно, Iran Khodro собирались продавать автомобили в России. Это уже не первый их заход к нам. Ранее у них это получалось с переменным успехом. Изначально компания не планировала сборку в РФ, но сейчас, вполне возможно, их планы в связи с санкциями и прочим изменились. Кстати, в Белоруссии сборочное предприятие у них было. И машины там долгое время собирались», — рассказал «Эксперту» Андрей Трой.

«Скорее всего, IKCO имеет неплохие перспективы на российском рынке. Ведь, по сути — это автомобили Peugeot. В них есть основные электронные системы, машины не сильно устаревшие, если сравнивать с “Нивой”, которая до сих пор хорошо продается. Так что спрос, конечно, будет», — констатировал эксперт. Впрочем, по его мнению, если на российский рынок через пару лет вернуться корейские, немецкие, японские и некоторые другие производители, то конкурентоспособность иранцев окажется под вопросом.

Стоит напомнить, что ранее IKCO, основанная еще в 1962 году братьями Ахмадом и Махмудом Хайями, поставляла машины в Россию через Азербайджан. На российских дорогах в нулевых годах оказалось порядка 12 тысяч седанов Iran Khodro Samand, некоторые из которых можно лицезреть до сих пор. Поставки в 2010 году были прекращены из-за несоответствия их двигателей введенным нормам Евро-4. В 2013 году, получив экологические сертификаты, иранская компания попыталась совершить камбэк, однако на сей раз преградой стали антииранские санкции Запада. Также, как и в 2015 году, когда имела места еще одна попытка возвращения.

Кроме того, сдерживающим фактором для персидской автоэкспансии была высокая конкуренция с автомобилями аналогичных классов из Германии, Кореи, Японии и так далее. Сейчас же этот аспект будет отсутствовать. И нельзя исключать, что пауза для Volkswagen, KIA и, например, Nissan продлится совсем не пару лет. Важно, что у иранцев, действительно, имеются все современные автомобильные технологии, полученные ими в результате многолетнего сотрудничества с Peugeot в части легковушек и c Mercedes-Benz в части грузовиков и автобусов.

Stellantis, подвинься!

Что касается производственной площадки, которая понадобится, если иранские партнеры захотят локализоваться или наладить в наших краях как минимум сборку машин, то вполне возможно организовать данный процесс на белорусском предприятии «Юнисон» под Минском, где не так давно сборочная линия Iran Khodro во всю работала.

Другими вариантами вполне могут стать упоминавшейся на днях в ходе общения с журналистами в кулуарах форума «Сильная Россия» главой российского центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Мослеом заводы в Елабуге и Набережных Челнах. Тем более, что последний принадлежит как раз «КАМАЗу», являющемуся с недавних пор официальным партнером того же «Москвича», про который также было сказано в данном контексте.

Ну и наконец не стоит забывать, что еще в апреле об уходе из России объявил транснациональный концерн Stellantis, которому принадлежит 70% калужского завода PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automobiles). С тех пор с его конвейера в Калуге не сходят ни Peugeot 408, ни Peugeot Partner, ни другие выпускавшиеся там авто. Предприятие до сих пор простаивает. А значит через некоторое время зарубежный собственник рискует его потерять. Вот еще одна возможная российская локация для Iran Khodro. Особенно, учитывая «родство» их моделей с «пыжиками», рыночную нишу которых, по идее, иранцы и займут.

Кстати, продажи иранских авто под каким-либо локальным брендом (помимо «Москвича», есть еще ряд неиспользуемых советских марок) вполне способны стать отличным маркетинговым ходом и даже дать IKCO некоторое конкурентное преимущество в случае потенциально возможного в будущем возвращения авто из недружественных стран. Ну а пока модели Iran Khodro способны стать достойной альтернативой многочисленным китайцам и АвтоВАЗу.

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Геополитический автопроект

В самом Иране возможный приход своего национального автопроизводителя в Россию оценивают позитивно. «Отношения между Ираном и Россией развиваются стремительно и сегодня находятся на самом высоком уровне. В последнее время две страны начали очень активное сотрудничество как в экономической, так и во всех других областях. Я могу назвать неожиданно большой удачей то, что две наши страны оказались на одном фронте против общего врага. Когда политические отношения находятся на столь высоком уровне, я думаю, что реализация любых экономических и транспортных проектов не вызывает сомнений», -— заявил «Эксперту» иранский журналист-международник Хаял Муаззин.

«Компания Iran Khodro уже сотрудничает с разными странами, в том числе с Азербайджаном и Белоруссией. Я верю, что IKCO в скором времени начнет сотрудничество и с Россией. Это даст большой импульс для экономик обеих стран. Сегодня ирано-российские отношения имеют большое значение не только для нас с вами, но и для всего региона, можно даже сказать, что и для всего мира. Проекты, реализуемые инициативе двух стран, важны для Евразийского континента. Мы создаем на нем новую реальность. Ирано-российские отношения уже стали важным фактором региональной безопасности, стабильности и сотрудничества. Дальновидные лидеры двух стран смогли это сделать. Причем, в кратчайшие сроки. Считаю, что пора серьезно подумать о взаимных инвестициях не только в автомобильной, но и в других сферах», — подчеркнул Хаял Муаззин.

Стоит отметить, что, в российско-иранских экономических отношениях, действительно, есть сегодня существенная геополитическая составляющая. Поэтому, наверное, было бы правильно, оценивать такие коммерческие, но в тоже время весьма технологичные проекты, как вывод на российский авторынок машин из Ирана, не только по шкале сиюминутной выгоды для бизнеса. Ведь именно через них лежит наш далеко не «шелковый» путь к синергетическому развитию, а также экономической независимости от Запада и его сателлитов на Востоке. А значит с политической точки зрения сотрудничество с иранским автопромом на взаимовыгодных условиях, безусловно, должно получать поддержку на государственном уровне.