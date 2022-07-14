«Рынок мертв»: инвесторы отказываются покупать 20-летние гособлигации США

Объем рынка гособлигаций США оценивается в 23 трлн долларов. На этом рынке сейчас благодаря 20-летним облигациям американского Минфина, которые были возвращены в обращение в 2020 году после длительного перерыва, царит хаос и неопределенность, резкие колебания цен и сильная нехватка ликвидности. Он не пользуется популярностью у долгосрочных консервативных инвесторов, таких, как пенсионные фонды, которых облигации с такими длительными сроками погашения обычно очень интересуют.

«Та часть рынка, в которой обращаются 20-летние облигации, мертва»,- приводит Financial Times жесткое, но вполне логичное мнение старшего стратега по ставкам в Columbia Threadneedle Эдварда аль-Хуссейни.

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Многие опасаются, что проблемы на рынке 20-летних облигаций могут распространиться и на другие виды гособлигаций. В результате очень слабого интереса 20-летние правителдьственные ценные бумаги являются сейчас самыми дешевыми инструментами на облигационном рынке США. Низкая цена означает, что доходность по ним, однако, выше, чем по 30-летним облигациям: 3,37% и 3,1% соответственно. Между тем, обычно бумаги с более долгим сроком погашения имеют и более высокие процентные ставки, которые компенсируют более высокие риски.

Разница между 20- и 30-летними облигациями усилилась в начале июля, когда ФРС резко ужесточила монетарную политику в борьбе с инфляцией.

Проблемы облигаций усилили действия по снижению объема 9-триллионного баланса главного американского банка. Возвращение два года назад 20-летних облигаций, однажды, более 30 лет назад, уже изъятых из обращения из-за отсутствия к ним интереса инвесторов, было частью плана правительства США по наращиванию объемов заимствований при помощи долгосрочного долга.

Специалисты объясняют дешевизну 20-летних облигаций очень значительным превышением предложения по ним над спросом. Объем выставленных на первый аукцион в 20-м году 20-летних облигаций составлял 20 млрд долларов, вдвое больше, чем советовали эксперты по облигациям из Консультативного комитета по казначейским займам (TBAC).

Двухлетний период усиленных расходов бюджета сейчас подошел к концу. 20-летние облигации в ближайшем будущем останутся такими же невостребованными, но не только из-за очень высокого по сравнению со спросом предложения, но и из-за очень сильной волатильности рынка. Низкие цены, волатильность и дефицит ликвидности привлекли однако на облигационный рынок новых инвесторов: хеджевые фонды, которые готовы рискнуть.

По словам главы отдела американских облигаций в Vanguard Джона Мадзийира, для того, чтобы держать 20 лет такие рискованные бумаги, необходимо быть как минимум храбрым и богатым человеком. Поэтому самыми активными участниками рынка 20-летних облигаций и сейчас являются хеджевые фонды и отдельные банки, работающие напрямую с Минфином. Риски велики, поэтому должна быть высокой и компенсация.