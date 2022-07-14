Объем наличности в обращении в июне вырос на 63 млрд рублей

Объем денежной базы в широком определении на 1 июля составил 19,168 трлн рублей, увеличившись за месяц на 504 млрд рублей. Объем наличности на руках у россиян за месяц вырос на 62,7 млрд, до 14,03 трлн рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

Статья по теме: Исчезновение наличных отменяется По данным на 1 июля, на корреспондентских счетах организаций в Банке России находилось 1,808 трлн рублей (1,796 трлн рублей на 1 июня), объем средств на счетах обязательных резервов за месяц не изменился и составил 145,9 трлн рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ размещалось 3,180 трлн рублей (+429 млрд рублей за месяц).

