Очередь на вступление в БРИКС растет

Как заявила глава форума БРИКС Пурнима Ананд, Турция, Египет и Саудовская Аравия могут очень скоро влиться в состав БРИКС. В интервью «Известиям» она заявила, что тема обсуждалась во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который прошел в виртуальном формате 23–24 июня. В обсуждении принимали участие Китай, Россия и Индия.

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«Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире. ... Я надеюсь, что вступление стран в БРИКС произойдет очень быстро, потому что сейчас все представители ядра объединения заинтересованы в расширении. Так что это будет очень скоро», — сказала глава форума.

Ананд добавила, что процесс вступления новых членов уже запущен, однако уточнила, что присоединение произойдет не единовременно. Ранее, сообщает РИА «Новости», глава департамента по международным экономическим делам министерства иностранных дел Китая Ли Кэсинь сообщал, что несколько стран «стучатся в двери» организации: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина.

Шансы на появление новой резервной валюты растут

Присоединение Турции, Египта и Саудовской Аравии к странам БРИКС, безусловно, расширит как политические, так и экономические возможности объединения, говорит вице-президент по экономическому анализу инвестиционного фонда ANIF Арам Налбандян. По его совам, на данный момент в странах БРИКС проживает более 40% населения планеты. Они обеспечивают около 25% мирового ВВП. На страны БРИКС приходится около 20% мировой торговли и 25% прямых инвестиций.

Расширение, особенно за счет включения в состав Турции и Саудовской Аравии, еще больше усилит позиции союза и позволит ему занять более значимое положение на международной арене, уверен эксперт. Ожидается значительный прогресс в экономическом и торговом сотрудничестве, увеличении товарооборота между странами-участниками и наращивание доли взаимных инвестиционных проектов.

Кроме того, продолжает Арам Налбандян, может значительно вырасти доля внешнеторговых платежей с использованием национальных валют, особенно рубля и юаня. Это выгодно России. Также не исключено создание в ближайшей перспективе новой независимой финансовой системы с использованием резервной валюты, которая может стать альтернативой доллару. С расширением БРИКС есть все шансы на ее появление.

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БРИКС будет расти

БРИКС, напоминает эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук, – организация, основанная в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума из пяти стран – Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР – и ставящая перед собой задачи международного экономического и политического сотрудничества.

На долю стран, входящих в БРИКС, приходится 26 % территории Земли, 42 % населения планеты (2,83 млрд человек) и 27 % мирового ВВП. Страны БРИКС входят в пятёрку наиболее привлекательных мест для будущих зарубежных инвестиций из-за дешевизны рабочей силы и наличия природных ресурсов. Они активно налаживают политические взаимосвязи с 2006 года, эффективно взаимодействовали в борьбе с пандемией.

Страны имеют свой Банк развития, пул условных валютных резервов и институты содействия межгосударственному экономическому сотрудничеству, продолжает эксперт. Деятельность этих структур направлена на преодоление спада экономик стран – участников союза после пандемии и экономического кризиса, наращивания товарооборота и поднятия значимости организации на международной арене.

В перспективе предполагается создание новой резервной валюты для проведения расчетов между его участниками, напоминает Корнейчук. Это будет реальным шагом к дедолларизации их экономик. Страны активно используют для взаиморасчетов свои национальные валюты: российский рубль, китайский юань, индийскую рупию и др. Выгоду от использования национальных валют получают все участники БРИКС, особенно Россия, поскольку это помогает нивелировать попытки Запада вытеснить ее с международных финансовых и торговых рынков и исключить из мировой экономики.

По итогам 2021 года товарооборот меду Россией и странами БРИКС увеличился на 40% по сравнению с 2020 годом и достиг рекордных 164 млрд долл. В первом квартале 2022 года также наблюдается существенный рост — 38% по сравнению с первым кварталом 2021года и составил 45 млрд долл.

Аргентина и Иран уже подали ранее заявки на вступление в БРИКС, напоминает Корнейчук. Тегеран готов предоставить странам, входящим в организацию, свои возможности для выхода на новые рынки и обеспечения энергетических потребностей. Аргентина – безопасный и ответственный поставщик продуктов питания, признанный игрок в области биотехнологий и прикладной логистики. Членство Ирана и Аргентины в БРИКС принесет обеим сторонам дополнительные преимущества.

Россия в условиях западных санкций заинтересована в расширении БРИКС как альтернативы рынкам Европы и США, и будет активно развивать отношения со странами участниками. Поэтому, заключает Валерий Корнейчук, нет ничего необычного в том, что в ближайшее время ряды БРИКС могут еще пополниться новыми членами, которые разделяют задачи блока, принципы взаимоотношений и заинтересованы во взаимном эффективном сотрудничестве.