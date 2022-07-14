Прощай, мыльная опера

Для начала, в этом году перечень номинантов особенно удивил своей пестротой: к миксу из старых, утвердившихся на ТВ-арене шоу, прибавилось немало новичков. Среди них нашумевшие «Разделение» и «Шершни». Беспрецедентной сенсацией стала «Игра в кальмара» — первый неанглоязычный сериал, набравший 14 номинаций и обогнавший даже легенду от Netflix «Очень странные дела».

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Бизнес-сцена

Пестротой в этот раз поразил и медиа-ландшафт. В прошлом году Телеакадемия разделяла всех номинантов не только в зависимости от стримингового сервиса, но и с учетом родительских компаний, управляющих зачастую несколькими платформами. Теперь академия, по всей видимости, решила, что интернет вмещает на своих просторах слишком объемное нагромождение подобных сайтов и поленилась распределять номинации по стриминговым сервисам. В официальных списках только «голые» шоу.

Всю арифметику пришлось делать прессе. The Hollywood Reporter подсчитал, что компания HBO набрала 108 номинаций, обогнав Netflix с ее 105 позициями. HBO превзошла всех и в прошлом году. А если учитывать еще и их стриминговый сервис HBO Max, то получаются колоссальные 140 номинаций.

Интересно, что при этом самих сериалов от Netflix было гораздо больше (35 позиций по сравнению с 18 от HBO), но даже в такой неравной схватке у сервиса не получилось опередить создателей «Игры престолов». Третье место среди платформ заняла Hulu с 58 номинациями, за которой следуют Apple TV+ (51), Disney+ (34) и Amazon (30).

Если брать еще шире, и посмотреть статистику родительских компаний, то список возглавил недавно объединившийся холдинг Warner Bros. Discovery со 155 номинациями. Медиагигант хранит под своим крылом, среди прочего, HBO, HBO Max, TNT, TBS, CNN и Discovery. На втором месте из холдингов не менее известный Disney с 141 номинацией (в него входят ABC, Hulu, FX, Nat Geo и др.), но в основном за спецэффекты и технические заслуги.

Решение телеакадемии не подсчитывать награды по платформам в этом году связано также с тем, что консолидация продолжает играть большую роль в общем медиа-ландшафте. Недавние сделки включают приобретение Warner Bros. компании Discovery, а также сделку Amazon с MGM. Еще до пандемии Disney приобрел Fox, а также контрольный пакет акций Hulu.

Большой куш в короткий срок

Из 140 номинаций у HBO и HBO Max главным фаворитом стала семейная драма «Наследие», продолжающая в третьем сезоне историю о корпоративных интригах бизнесмена Логана Роя. За драмой следует комедия «Белый лотос» о гавайских приключениях с 20 номинациями, «Хитрости» (17) и «Барри» (14). Особо можно выделить «Эйфорию», которая получила 16 номинаций и произвела бешеный фурор среди зрителей, рассказывая о подростковых тяготах взрослым языком. Комедией, набравшей наибольшее число номинаций (20), как и в прошлом году, стал «Тед Лассо» от Apple TV+ со своей трогательной историей о не совсем привычном футбольном тренере.

Важной особенностью «Эмми» всегда были строгие временные рамки. В конкурсе могут участвовать телешоу, выпущенные с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года. Когда дело касается сериалов, педантичность во временных ограничениях рождает несуразицы. Так, например, на «Эмми» в этом году номинирована только часть «Очень странных дел», так как Netflix разделил свое вдохновлённое ужасами 80-х шоу на две части, и вторая вышла только в начале этого месяца.

Точно так же пострадал от «ножниц» телеакадемии «Лучше звоните Солу» от HBO — приквел к «Во все тяжкие», телевизионная картина реально высокого уровня. Уже выигрывавшее на «Эмми» прошлых лет шоу и в этот раз подает большие надежды, по мнению критиков, хотя и получило всего семь номинаций.

В следующем году телеакадемия планирует еще больше ужесточить временные рамки. Если сейчас ограничения касаются только сериалов, разделенных на две полноценные части, то в будущем, судьи не будут принимать на рассмотрение даже отдельные эпизоды, вышедшие хотя бы на день позже 31 мая.

Эти проблемы скорее всего не страшны мини-сериалам — они в этом году затмили по номинациям и оценкам критиков некоторые многосезонные шоу, возможно, из-за своей целостности, которую позволяет сохранить лаконичный формат. Уже упомянутый «Белый лотос» числится именно как мини-сериал. Помимо него выделяются «Лестница» от HBO, «Изобретая Анну» от Netflix и некоторые шоу от Hulu — «Ломка», «Выбывшая» и «Пэм и Томми».

Сюрпризы приятные и не очень

Многие зрители выразили свое недовольство тем, что мини-сериалы (зачастую, с меньшим бюджетом и временем на производство) соревнуются в одних рядах с «бриллиантами» индустрии, такими, как «Наследники» и «Эйфория». В реальности, переживания по этому поводу вряд ли оправданы.

Во-первых, мини-сериалы могут получить всего пять номинаций вместо восьми, а во-вторых, сейчас среди них все равно нет настолько стоящих претендентов, каким была, скажем, шахматная драма «Ход королевы», завоевавшая награду за лучший мини-сериал в прошлом году.

Не удивительно, что роль традиционных сериалов — ставших нарицательными мыльных опер — транслируемых на телеэкране, а не на привычных теперь стриминговых площадках, сократилась окончательно. Да. знаковая эпоха этих шоу, показ которых делала рентабельными реклама мыла и стиральных порошков — в Америке, похоже, уходит. Одиноким парусом на этом поприще стала «Начальная школа “Эббот”» от ABC.

Растерянные из-за ухода традиционных мыльных опер зрители, возможно, еще скажут свое слово. На другом уровне исторических реминисценций зрители скучают также по «Атланте», которая из-за сложностей в производстве уже несколько лет пропускает номинации, а также из-за более известной у нас «Короны» — сериалу от Netflix o британской королевской семье, который не успел уложиться во временные рамки отбора этого года.

Несмотря на все прогнозы, и опять же к огорчению зрителей, ни одной номинации в этом году не получили «Йеллоустоун», «Псы резервации», «Мы владеем этим городом», а также продолжение легендарного сериала 2000-х «Секс в большом городе».

Из актеров в громких ролях, вопреки ожиданиям, были обделены Селена Гомес из «Убийств в одном здании», Дженифер Энистон из «Утреннего шоу» и, что более удивительно, весь актерский состав «Очень странных дел».

Зато сюрпризом стали номинации Джоди Комер и Сандры О за сериал «Убивая Еву», несмотря на то что последний сезон почти единогласно был назван критиками провальным, а также номинация Сары Полсон за роль в «Американской истории преступлений» — сериал в остальном почти не получил номинаций.

Узнать, какие сюрпризы подготовит сама церемония вручения наград, можно будет 12 сентября, в день официального проведения мероприятия — телеакадемия выделила два месяца для тех, кто заинтересовался списком номинантов и захочет присмотреться поближе к солянке из американских мини-сериалов, корейских игр и подростковых драм.