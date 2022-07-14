Путин поручил отремонтировать к концу 2027 года не менее 85% российских дорог

Президент Владимир Путин поручил «привести в нормативное состояние» большую часть опорной сети российских дорог в течение ближайших пяти лет.

Как говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля, до 15 июля правительство должно утвердить план дорожного строительства на 2023–2027 годы.

В частности, предписано составить список автодорог, которые планируется построить, восстановить или отремонтировать; также план должен предполагать приведение в порядок по меньшей мере 85% всей опорной сети российских автотрасс до конца указанного периода.

Подчеркивается, что при строительстве, реконструкции и ремонте магистралей должны быть использованы современные материалы и техника «преимущественно российского производства».

В начале июня глава государства провел совещание по вопросам дорожного строительства. «Считаю, что с учетом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны мы можем и должны поставить более амбициозную задачу», — заявил президент. Владимир Путин отметил, что дорожную инфраструктуру нужно обустраивать не только в крупных городах и агломерациях, а по всей стране, поскольку у государства есть для этого возможности и ресурсы.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что стоимость пятилетней программы по строительству и восстановлению российских автодорог составит 13,2 трлн руб. Из них 5,4 трлн руб. выделят из федерального дорожного фонда, 7,2 трлн руб. — из региональных фондов, 436 млрд руб. — из Фонда национального благосостояния на строительство таких трасс, как М-12 и Казань — Екатеринбург.

По словам замглавы правительства, к 2027 году будет создана «комплексная законченная система, по которой могут двигаться и транспорт, и люди». Хуснуллин уточнил, что региональные транспортные системы, на которых предстоит сфокусироваться, охватывают более ста миллионов жителей. В общей сложности в программу включено 46 обходов городов и населенных пунктов.