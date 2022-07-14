«Ростех» запустил производство автомобильной и бытовой химии на 210 тонн продукции в месяц

Входящий в госкорпорацию «Ростех» Научно-исследовательский инженерный институт («НИИИ») наладил собственное производство автомобильной и бытовой химии из компонентов исключительно российского производства.

Как сообщается на сайте госкорпорации, мощности «НИИИ» рассчитаны на 210 тонн продукции в месяц. «Рецептура товаров и технология изготовления соответствует общепринятым мировым стандартам, при этом в составе используются только российские компоненты. Кроме того, в институте готовы в короткие сроки разработать и организовать производство новых моющих и чистящих средств в соответствии с потребностями рынка», — подчеркивает гендиректор «НИИИ» Игорь Смирнов.

Уточняется, что на предприятии будут производиться все виды охлаждающей жидкости, а также автошампуни, жидкое мыло и средства для уборки помещений. Продукция предназначена как для профессионалов, так и для обычных автовладельцев.

«Благодаря химическому составу охлаждающих жидкостей для автомобилей металлические элементы двигателя надежно защищены от внутренней коррозии и отложений. Антифриз разрешен к использованию в высоконагруженных моторах», — указывается в сообщении.

Профессиональные составы для мойки полов, которые будет выпускать «НИИИ», предназначены, в первую очередь, для коммерческого использования, где важна скорость и качество уборки, а также отсутствие запаха. «Средства не требуют дополнительного смывания и содержат в составе компоненты для защиты обрабатываемой поверхности», — отмечается в пресс-релизе.

Ранее «Эксперт» писал, что входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» представил образец монокристаллического кремния, созданного из отечественного сырья. Технология позволит производить кремниевые пластины для электронных силовых приборов, в частности, транзисторов, термисторов, а также силовых выпрямителей тока без использования иностранных материалов.